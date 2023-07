La banda británica The Godfathers pisa el Ambigú en su vuelta a España

El grupo de Reino Unido, The Godfathers, llegará al Ambigú de la Axerquía el próximo 26 de septiembre con su característico estilo Corleone sumado al ritmo del rock and roll de sus temas. La banda visitará Córdoba dentro de su gira española tras publicar en 2022 su álbum Alpha Beta Gamma Delta.

Este disco es para muchos “el mejor de su carrera”, tras el legendario Birth, School Work Death publicado en 1988, casi al inicio de su trayectoria. En estos más de 30 años sus ropas oscuras les han acompañado en los escenarios, que ahora compartirán con los fans cordobeses.

Con las fechas publicadas hasta el momento, este será su cierre de gira en España, tras visitar otros cinco puntos de la geografía del país. Aunque esta no será la primera vez que visiten España, puesto que en el 2022, tras la publicación de su último álbum, pasaron por Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga, entre otras.

A Peter Coyne le acompaña la formación que justamente se estrenó a finales de 2019 en la gira por España antes de la pandemia. La banda está formada por el guitarrista Richie Simpson y el baterista Billy Duncanson (ambos anteriormente en Heavy Drapes y Baby’s Got A Gun) el bajista Jon Priestley de la banda de punk icónica The Damned y el guitarrista Wayne Vermaak. Las entradas para el concierto ya están a la venta en el enlace facilitado por el establecimiento cordobés.

