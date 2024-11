El Ayuntamiento y el Instituto Chopin de Varsovia acuerdan la promoción conjunta de sus actividades de piano

El Ayuntamiento de Córdoba y el Instituto Fryderyk Chopin de Varsovia han firmado un protocolo de intenciones por el que ambas partes se comprometen a colaborar en la promoción e impulso de las actividades relacionadas con el piano que desarrollan tanto la institución polaca como el Consistorio, principalmente a través del Festival de Piano Rafael Orozco.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el director general del Instituto Fryderyk Chopin de Varsovia, Artur Szklener, han rubricado hoy dicho protocolo, que reconoce el mutuo interés de establecer un marco de colaboración que contribuya a difundir tanto el Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin de Varsovia como el Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba, y las actividades que desarrollan.

El Instituto Nacional Fryderyk Chopin es una institución musical que goza de amplio reconocimiento en todo el mundo y su Concurso Internacional de Piano, fundado en 1927, se cuenta entre los eventos de mayor notoriedad a nivel internacional, habiendo proyectado a la escena internacional a numerosos pianistas del máximo nivel.

Con motivo del próximo centenario de dicho Concurso Internacional, a celebrar en 2027, es propósito del Instituto Chopin redoblar los esfuerzos de proyección del mismo. En dicho contexto se halla la iniciativa de realizar diversas presentaciones internacionales de la que será la decimonovena edición del Concurso, a celebrar en Varsovia entre el 1 el 23 de octubre de 2025, y la ciudad de Córdoba y el Festival de Piano Rafael Orozco estarán presentes en los eventos de presentación. En el mismo sentido, el Instituto Chopin acogerá en 2025 la presentación del Festival Internacional de Piano Rafael Orozco.

En el caso del Festival de Piano Rafael Orozco, en un escenario de crecimiento del evento dada su creciente notoriedad en el mundo musical español, la intención es reforzar su dimensión internacional con instituciones musicales de otros países que tengan entre sus principales objetivos la difusión del piano y los pianistas, así como de la música clásica en general.

La firma del presente protocolo de colaboración se hace coincidiendo con la celebración del la XXII edición del Festival de Piano Rafael Orozco y como preámbulo al concierto programado para mañana viernes en el que participarán la Orquesta de Córdoba y, por gentileza del Instituto Fryderyk Chopin. el pianista Martín García, laureado en la última edición de su Concurso y único español en disponer de tal consideración a lo largo de toda la historia del Concurso.

Con objeto de dar continuidad al presente Protocolo de Colaboración, el Ayuntamiento de Córdoba tendrá en consideración la opción de incluir cada año, a partir de 2025 y dentro del Festival Rafael Orozco, a uno de los laureados de la última edición que se hubiere celebrado del Concurso Internacional de Piano Chopin. En el mismo sentido, el Instituto Chopin tendrá en consideración la opción de invitar cada año a su curso estival a un joven pianista cordobés designado por el Ayuntamiento de Córdoba, conforme a los criterios de calidad exigibles para la participación en un curso de esta categoría artística.

Martín García García: “Rafael Orozco merece un mayor conocimiento internacional”

En este marco, el XXII Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba recibe este viernes a Martín García García, uno de los jóvenes pianistas españoles de mayor proyección internacional, ganador del primer premio de la Cleveland International Piano Competition 2021 y del tercer premio de la International Chopin Piano Competition 2021, donde también recibió el premio especial de la Orquesta Filarmónica de Varsovia al mejor concierto.

El gijonés actuará en el Gran Teatro (20:00) junto a la Orquesta de Córdoba, dirigida por su titular, Salvador Vázquez. El programa estará integrado por el Concierto para piano y orquesta n.º 2 en fa menor, op. 21 de Chopin y la Sinfonía n.º 2 en mi menor, op. 27 de Rachmaninov. Las entradas para el concierto, organizado en colaboración con el Instituto Chopin de Varsovia y el Ministerio de Cultura de Polonia, valen entre 10 y 23 euros.

Martín García García nació en 1996, precisamente el año en que falleció Rafael Orozco, pianista cordobés que da nombre a este festival y que goza de la admiración del gijonés: “Lo conozco por sus grabaciones y me parece un pianista fantástico. Lo que me da pena es que no se le conozca tanto a nivel internacional. Pero se le conocerá. Todo tiene su tiempo y a todo gran artista le llega su turno. Rafael Orozco merece sin duda un mayor conocimiento internacional”.

Recién llegado de Japón (“una experiencia fantástica, muy intensa”), el pianista afronta el concierto de mañana como “una ocasión muy especial”, porque es su “primera aparición en Córdoba como profesional, y además con una obra tan icónica y en un festival que es un referente a nivel nacional”. El segundo concierto de Chopin “es una obra compleja” que el pianista lleva abordando “desde los 16 años”. Y con la que llegó a la final del Concurso Chopin. “Le estoy agradecido a esta obra porque está relacionada con los avances en mi carrera. No podía haber una mejor pieza para presentarme en Córdoba”, afirma.

Con este concierto, el festival inicia una colaboración con el Instituto Chopin de Varsovia y el prestigioso Concurso Chopin mediante la cual recibirá en cada edición a alguno de los artistas premiados en él. García García recuerda su paso por este acontecimiento: “Cualquiera de los participantes tiene una experiencia que llenaría un libro. Es una experiencia bastante larga y compleja. Prácticamente un mes trabajando a fondo. Es una experiencia muy bonita. El concurso ofrece una dedicación muy profunda a Chopin y yo creo que es el más importante del mundo hoy en día. Esperemos que esta colaboración dure muchos años”.

El intérprete reconoce que a la hora de hablar de la propia trayectoria “es difícil verlo con perspectiva; es más fácil verlo a posteriori”. No obstante, se ve “en un momento particularmente importante, porque estoy presentándome en muchísimos sitios nuevos y volviendo a lugares en los que estuve”. Esta temporada se presenta “sin parar, un poco loca, pero feliz de que sea así porque como pianista no se puede pedir más”. Y “con muchas ganas de tocar en muchos lugares, particularmente España”, donde ahora, en Córdoba, empieza una pequeña gira de conciertos.

El artista asturiano considera que el pianismo español “tiene un buen futuro”. “Veo el panorama actual con buenos ojos, aunque también es cierto que tengo tendencia a ver las cosas de manera positiva. Quiero creer que saldrán grandes solistas y músicos españoles… El talento no tiene fronteras y nunca decae, y tenemos mucho talento artístico en el sur de Europa. Intentar contribuir a que desde España salga talento es una labor personal que tengo siempre apuntada”.

Martín García García ofreció el pasado año alrededor de 80 conciertos por todo el mundo, con debut en Corea, México y Brasil. También visitó Japón, Estados Unidos, Canadá, Polonia, Italia, Portugal, Bélgica, Lituania y Luxemburgo para ofrecer destacados recitales y actuar junto a prestigiosas orquestas como NHK Symphony Orchestra, Seoul Philharmonic Orchestra, Hamburg Symphoniker, Warsaw Philharmonic Orchestra, Lithuanian National Symphony Orchestra y Brasilia Orchestra. En 2022 realizó más de 70 actuaciones en América, Asia y Europa, logrando hitos significativos como su debut en el Carnegie Hall de Nueva York y una exitosa gira en Japón con 25.000 asistentes en 14 actuaciones.

Además de los citados reconocimientos en relevantes concursos internacionales, el intérprete recibió el Premio Sir Jeffrey Tate 2022, galardón que la Sinfónica de Hamburgo otorga a “jóvenes músicos excepcionalmente talentosos” cada dos años desde 2020.

García García lanzó en 2022 su primer álbum, Chopin and His Master, en producción propia, y el segundo, Even-Tide, se ha publicado recientemente en todas las plataformas digitales. Grabado en la sala de conciertos Nowa Miodowa de Varsovia, incluye obras de Chopin y Brahms.

Vladimir Krainev, Dmitri Alexeev, Arcadi Volodos, Dimitri Bashkirov, Joaquín Achúcarro y Tatiana Copeland (sobrina de Sergei Rachmaninov) han elogiado las virtudes del pianista español, graduado en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde estudió durante una década bajo la tutela de la profesora Galina Eguiazarova. Asimismo, posee un Máster en Piano por la Mannes School of Music de Nueva York, donde estudió con el renombrado pianista Jerome Rose durante tres años. El artista asturiano comenzó sus estudios de piano a la edad de cinco años con los profesores Natalia Mazoun e Ilyà Goldfarb.

En 2024, el pianista ha colaborado con la Tokyo Philarmonic Orchestra, junto a Mikhail Pletnev, o la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y el maestro Vasily Petrenko. “Mis retos se reducen a cada concierto”, afirma el artista, que añade: “En cada evento, sin importar el tamaño de la sala o de la audiencia, hay algo transcendente que ofrecer a cada persona que ha elegido pasar una o dos horas de su vida escuchándome. Cualquier pieza de los grandes maestros de la música tiene un contenido tan profundo que es un verdadero reto cada vez que es interpretada”.

Organizado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, y dirigido por Juan Miguel Moreno Calderón, el XXII Festival de Piano Rafael Orozco continuará con los conciertos de Jorge Luis Prats (sábado 16, Teatro Góngora, 20:00), Eloïse Bella Kohn (martes 19, iglesia de la Magdalena, 20:00), Boris Berman (jueves 21, Conservatorio Superior, 20:00) y Arcadi Volodos (sábado 23, Teatro Góngora, 20:00). Todos los conciertos son de entrada libre hasta completar el aforo, salvo los del Gran Teatro y el Teatro Góngora.