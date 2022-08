El artista japonés Yuji Kobayashi, nueva confirmación de Flora 2022

FLORA Festival Internacional de las Flores continúa desvelando los nombres de los prestigiosos artistas que, del 17 al 27 de octubre de 2022, participarán en el que es el mayor evento de arte contemporáneo floral del mundo. Esta semana se ha confirmado la participación de Yuji Kobayashi, uno de los artistas florales más famosos de Japón, conocido por su característico estilo verde geométrico.

Yuji Kobayashi (Tokio, Japón, 1963) tiene la extraordinaria capacidad de proyectar en su imaginación formas imposibles para la naturaleza, que hace realidad a través de un meticuloso trabajo de diseño y arquitectura. Un trabajo que siempre está basado en ese verde geométrico que le obsesiona y que da nombre a su estudio, Geometric Green.

Sus sorprendentes creaciones no se suelen fundir con el espacio que las rodea, si no que juegan con él desde el contraste y el particular diálogo que establecen la línea recta con la curva, la simetría con la aleatoriedad. Él mismo ha declarado que le inspira más la arquitectura que la floristería tradicional.

Kobayashi lleva veintinueve años buscando formas de mejorar y embellecer los diseños florales. Tras una breve carrera musical, el artista decidió formarse en el mundo de las flores de manera autodidacta, convirtiéndose, con el paso del tiempo, en toda una eminencia del arte floral contemporáneo.

El creador ha sido invitado especial en centros educativos como Cohim (Pekín), una de las escuelas florales más respetadas en el mundo. También se ha encargado de la decoración floral de los mejores hoteles japoneses (Park Hyatt Tokio, Hyatt Regency Hakone, Hyatt Regency Seragaki Okinawa) y ha realizado numerosos trabajos creativos para Chanel, Dior, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Baccarat, Wedgwood y muchas otras marcas.

Yuji Kobayashi se suma así a los artistas confirmados para la quinta edición de FLORA, que también contará con Maurice Harris (Estados Unidos) y Cordero Atelier (España). Los dos creadores que faltan por confirmar se anunciarán a finales de agosto. Además, este mes finaliza la convocatoria de asistentes artísticos del festival, una oportunidad única para trabajar mano a mano junto con estos cinco artistas florales de fama mundial. El plazo para participar estará abierto hasta el 16 de agosto. La convocatoria se organiza junto con Fundación Cajasur–Palacio de Viana y las bases para participar se pueden consultar en www.festivalflora.com