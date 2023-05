Pepe Espaliú, en Palermo

A partir de este miércoles, el Instituto Cervantes de Palermo acoge la exposición Apuntes para una biografía. Pepe Espaliú, a través de los archivos, una muestra que se presenta dentro del Sicilia Queer Festival 2023 para dar a conocer, a los 30 años de su muerte, la trayectoria vital y artística de este cordobés que murió en 1993. Para ello se va a usar documentación variada, procedente de diferentes archivos, y que consiste en reproducciones fotográficas y videográficas de obras de arte (escultura, pintura, dibujo), de performances, de artículos de prensa sobre sus proyectos y exposiciones y, asimismo, de retratos del propio Espaliú tomados a lo largo y ancho de su recorrido.

La exposición está articulada en torno a tres secciones: Los inicios, A vueltas con la identidad y Metáforas de un cuerpo herido. En la primera se exploran los primeros proyectos de Espaliú en la Barcelona de los setenta; en la segunda, mediante la representación del rostro y de la máscara, el artista busca el sentido de su propia existencia y del deseo sexual; en la tercera, el abismo del sida es convertido por Espaliú en un mensaje de solidaridad con los enfermos y los excluidos.

La exposición está comisariada por Juan Vicente Aliaga que estará presente el día de la inauguración y dará una conferencia sobre el artista titulada Ocultaciones/revelaciones. Pulsión, cuerpo e identidad homosexual en la obra de Pepe Espaliú (1955-1993).

Aliaga es profesor de la Universitat Politècnica de València. Autor de Orden fálico. Androcentrismo y violencia de género en las prácticas artísticas del siglo XX (Madrid, 2007). Ha comisariado las siguientes exposiciones: Pepe Espaliú (Museo Reina Sofía, Madrid, 2003); Valie Export (Camden Arts Centre, Londres, 2004); Akram Zaatari (Musac, León, 2022), Claude Cahun (Jeu de Paume, París, 2011); Paz Errázuriz (Fundación Mapfre, Madrid, 2015) Ilse Bing (Kbr, Barcelona, 2023).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!