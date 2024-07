El PSOE dice que “la justicia hablará” por un posible delito en el Ayuntamiento de Pozoblanco

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Pozoblanco, Rafael Villarreal, ha comunicado que la Fiscalía ha procedido a incoar diligencias por los posibles delitos de malversación y prevaricación en el Ayuntamiento de la localidad. Unas posibles irregularidades que fueron denunciadas por los socialistas después de conocerse que el Consistorio pozoalbense había abonado varias nóminas a un joven que no prestó contraprestación laboral alguna al Ayuntamiento. Además, una vez que el caso fue desvelado por la prensa se conoció que el joven era el hijo de la secretaria personal del alcalde de la localidad, Santiago Cabello.

La Fiscalía de Córdoba decreta incoar las oportunas diligencias de investigación para determinar la gravedad de estos hechos. La Fiscalía determina que los hechos denunciados, de acreditarse, podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal y un delito de malversación previsto en el artículo 432 del Código Penal.

El portavoz socialista asegura que “el pronunciamiento de la Fiscalía llega después de que este grupo municipal decidiera presentar toda la documentación ante la justicia, ya que es la misma la que tiene que determinar si hubo alguna irregularidad en el proceso que nos ocupa”. Villarreal sigue apelando a la “prudencia” porque “es la justicia la que hablará” pero también aclara que ante esta determinación “le toca hablar al alcalde de Pozoblanco, que no puede seguir mirando hacia otro lado”.

“Santiago Cabello tiene que explicar a la ciudadanía qué ocurrió para abonar nóminas a una persona que no estaba trabajando y, lo que es más grave, no poner solución cuando se tuvo conocimiento claro de que esto estaba ocurriendo”, asegura el portavoz socialista. “Le toca al primer edil dejar de tirar balones fuera y ya que no ha dado las explicaciones oportunas en la comisión de investigación, le invito a que lo haga ante la ciudadanía asumiendo su responsabilidad”, prosigue. “Mientras esto ocurre, el PSOE seguirá velando por los intereses de toda la ciudadanía que no es otra cosa que ejercer con responsabilidad nuestra labor pública”, sentencia.