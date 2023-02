La Policía detuvo a un hombre por amenazar a un testigo del Caso Infraestructuras

La Policía Nacional de Córdoba detuvo en enero a una personas por, supuestamente, amenazar a uno de los testigos que están colaborando con la investigación del Caso Infraestructuras. Según consta en el último auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, la denuncia fue interpuesta por el propio testigo.

La denuncia señala que en la tarde del 20 de enero de este año en El Higuerón este testigo tuvo un encuentro con una persona que decía actuar en nombre de uno de los empresarios detenidos en el marco de la llamada Operación Caronte, que investiga un supuesto fraude en los contratos del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba. Según el atestado policial, esta persona le advirtió de que no tenía “nada que hablar” del empresario arrestado “ni acudir a declarar a la Policía Nacional”, así como “que se cubriese las espaldas”.

El detenido ha sido imputado por la Policía Nacional por un presunto delito de obstrucción a la justicia, según señala el juzgado en su último auto. El magistrado ha dado traslado de este atestado policial al Juzgado de Guardia para que lo reparta también entre otros jueces de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

En este último auto, por otra parte, el juez ha decidido ampliar las investigaciones sobre el funcionario jefe de Mantenimiento de Edificios Municipales en el Ayuntamiento y la excoordinadora del área, además de otros dos empresarios más. En total, los juzgados cordobeses investigan ya al menos seis causas diferentes relacionadas a las denuncias por los supuestos contratos fraudulentos en el área de Infraestructuras.

