Una nueva sentencia otorga el permiso de paternidad a una madre soltera

Ya son dos las sentencias firmadas en Córdoba que conceden el permiso de paternidad a madres solteras. El Juzgado de lo Social número uno de Córdoba ha emitido una nueva sentencia en la que considera que una cordobesa que dio a luz en el pasado otoño tiene derecho no solo a disfrutar del permiso por maternidad, sino a acumular otras 16 semanas más por el de paternidad. En su caso, no hay padre que reconozca a los hijos, por lo que el magistrado entiende que la mujer debe hacer frente en solitario a los cuidados y que le corresponderían, por tanto, un total de 32 semanas de permiso laboral retribuido.

Al igual que con sentencias anteriores, el fallo insiste precisamente en que el permiso de maternidad y de paternidad es un derecho del bebé, y no de los padres. Por tanto, la ausencia de un progenitor, como sucede en el caso de fallecimiento de alguno de los dos, no es óbice para que el otro acumule los dos permisos, lo que a juicio del magistrado redundaría en beneficio del niño, ya que estaría atendido más tiempo.

En este caso se trata de una madre que el 7 de octubre obtuvo el permiso de maternidad. Una vez agotado, solicitó el de paternidad, pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social se lo rechazó, por lo que optó por acudir a los tribunales, donde ya se habían comenzado a conceder permisos de este tipo.

Los fallos judiciales en este sentido se van acumulando en los últimos meses. A la sentencia que lo reconoció por primera vez en España en noviembre, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, se sumó otra en Galicia hecha pública a primeros de mayo y el pasado viernes otra en Valencia. El Juzgado de lo Social nº16 de esta comunidad falló que una mujer tiene derecho a disfrutar de ambos permisos en contra del criterio de la Seguridad Social, que hasta el momento ha denegado estas peticiones. Y entre fallo y fallo, se produjo otro pronunciamiento más hace tres meses, en este caso del Consejo General del Poder Judicial, que movió ficha y avaló la acumulación de permisos para una magistrada de Catalunya que es madre monoparental.

