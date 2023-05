Un juzgado de Córdoba investiga al exprofesor cordobés que publicaba para Arabia Saudí

El Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba ha admitido a trámite la denuncia de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) que acusa de presuntos delitos de malversación y cohecho al químico y ya exprofesor de la Universidad de Córdoba (UCO), Rafael Luque.

Según adelanta Radio Córdoba y ha confirmado este periódico, el juzgado ha admitido la denuncia y ahora investigará la veracidad de los hechos descritos en ella, que parten de la noticia de que Luque firmaba sus trabajos para instituciones sin prestigio académico -entre ellas la universidad Rey Saud, de Arabia Saudí- pese a que tenía un contrato de funcionario a tiempo completo con la institución española.

El juez ha citado al denunciante el próximo 13 de julio para que confirme el relato de los hechos que viene en su escrito. Por el momento, no se ha citado a Rafael Luque ni a ninguna otra persona de la Universidad de Córdoba.

La denuncia, facilitada a este periódico y previa a la que ha llevado a APEDANICA la Oficina Antifraude de Andalucía, se interpuso el 23 de abril, y en ella consideraba “público y notorio” que recursos de titularidad pública en la Universidad de Córdoba “han servido a varias entidades extranjeras, y en especial, a universidades árabes, lucrándose empleados públicos con pagos cometiendo presuntos delitos de malversación y cohecho continuado, posiblemente en concurso con otros diversos delitos contra la Administración, en muy grave perjuicio de bienes jurídicos protegibles de oficio e incluso, con presunta organización criminal internacional”.

