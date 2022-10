El juicio al futbolista del Córdoba CF por malos tratos a su pareja, a puerta cerrada para preservar “su intimidad”

El Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba ha celebrado este miércoles el juicio contra Simo Bouzaidi, jugador del Córdoba CF, acusado de maltratar a su pareja durante una discusión el pasado mes de septiembre. El día 12 de dicho mes, el jugador fue detenido en su vivienda y, aunque la víctima sí tenía un parte de lesiones que ella misma solicitó, no quiso formular denuncia. No obstante, el procedimiento se inició de oficio tras la actuación de la Policía Nacional. La Fiscalía pide que se condene a Simo a una pena de diez meses de prisión por la supuesta comisión de un delito de lesiones leves en el ámbito de la violencia sobre la mujer.

Simo ha llegado a Ciudad de la Justicia acompañado de su abogado, Jesús Coca, y de su pareja, supuesta víctima de los malos tratos sufridos el pasado 12 septiembre. Aunque la vista era audiencia pública, abierta a cualquier ciudadano y a los medios de comunicación, la magistrada ha acordado finalmente que el juicio se celebre a puerta cerrada a petición de la defensa.

Una vez dentro de la sala de vistas, y tras firmar autógrafos a una funcionaria judicial, Simo ha pasado directamente a la zona habilitada con un biombo, por lo que no se ha sentado en el banquillo de los acusados y ha evitado esa imagen pública. Antes de su declaración, el abogado defensor ha pedido que el juicio se celebrara a puerta cerrada “para garantizar el derecho a la intimidad y en base a la edad” de la supuesta víctima, solicitud que no se había formulado con anterioridad.

Mientras que la Fiscalía y la magistrada accedían a esta petición, fotógrafos de numerosos medios de comunicación de la ciudad han fotografiado a la víctima sin que ni ella misma ni el abogado de la defensa mostraran rechazo alguno. De lo que se ha podido escuchar en sala, poco ha trascendido a la prensa. Fuentes judiciales han apuntado que han declarado Simo y la joven, además de los agentes de la Policía Nacional que acudieron a la casa de Simo el día de la discusión y el médico que atendió a la chica.

Tras el juicio, acusado y víctima han salido juntos de los juzgados donde, de nuevo, han sido fotografiados por los medios de comunicación.

