El gobierno local del PP baraja iniciar acciones legales contra el portavoz del PSOE

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha lamentado que el Grupo Municipal Socialista siga instalado en “la política del fango y del engaño” y ha señalado que el gobierno municipal no descarta emprender acciones legales contra su portavoz, Antonio Hurtado, una vez conocido que la Fiscalía ha archivado las diligencias abiertas tras su denuncia de supuestas irregularidades en la contratación pública relativa al mantenimiento de edificios municipales y colegios públicos durante el cuarto trimestre de 2023, que recayó en la empresa Smeco Tecnology S.L.

Ruiz Madruga ha mantenido que “no todo vale en política y está claro que el señor Hurtado ejerce una oposición carente de ética y sin rumbo más allá de la mentira y el ruido”. El delegado ha apuntado que “ya está bien de mentir a los ciudadanos con denuncias falsas que intentan dañar a este gobierno local pero que no llegan a ningún lado porque detrás no hay absolutamente nada”.

Según el escrito de la Fiscalía, “no se aprecia en la tramitación una voluntad de suprimir controles y dirigir la contratación a determinadas empresas, sino más bien de continuar prestando el servicio cuya continuidad responde a un interés público subyacente”. El citado escrito deja claro que no cabe recurso alguno ante este pronunciamiento del fiscal.

El responsable de la Delegación de Infraestructuras ha insistido en que “ya está bien de soportar que el señor Hurtado se saque de la manga una supuesta irregularidad cada vez que quiere tener protagonismo. Eso no se lo merece este gobierno local, que está trabajando por el interés general, no se lo merecen los cordobeses y no se lo merecen los propios votantes del PSOE, que tienen un portavoz a la deriva que no se entera o no quiere enterarse”.

En este sentido, Ruiz Madruga ha recordado el reciente archivo de la denuncia presentada por Hurtado por unas supuestas irregularidades en la firma de un convenio de patrocinio entre el Ayuntamiento y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), otro “asunto que dejó en evidencia su estrategia de acoso y derribo a un gobierno local que solo mira por el interés general y que está centrado en el crecimiento y el desarrollo de Córdoba”.

Por ello, el delegado ha reiterado que “no vamos a aguantar esta estrategia de la mentira y el fango que cada vez que el señor Hurtado se despierte con un invento y una ocurrencia” y le exigimos que “deje de embarrar la política en una Córdoba que sigue una importante senda de crecimiento mientras tiene en frente a un portavoz del principal grupo de la oposición que no está a la altura”.