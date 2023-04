La Fiscalía ve indicios de prevaricación en el alcalde de Belalcázar en relación a unas obras ilegales

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha remitido al Juzgado de Instrucción Decano de Peñarroya-Pueblonuevo un decreto en el que hace constar indicios de prevaricación del alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández, en relación a unas obras ilegales cuyo fin era construir garajes que finalmente no se llevaron a término ya que la zona se habría rellenado, ha explicado el regidor a este periódico.

Según ha podido conocer este medio, la Fiscalía recibió en 2022 una denuncia sobre “la inactividad municipal ante un problema que aqueja” a una vecina de la localidad “por unas construcciones que se remontan a septiembre de 2010 y abril de 2015”. Dichas construcciones se habrían llevado a cabo por un particular para instalar unos garajes en la localidad, al parecer no permitidos por la norma urbanística de municipios.

La denunciante, según consta en el escrito remitido a la Fiscalía, pidió reclamaciones al Ayuntamiento de Belalcázar hasta en tres ocasiones: en agosto de 2020, en marzo de 2021 y en junio de 2022. Sin embargo, nunca obtuvo “contestación ni respuesta alguna de la legalidad de las obras ejecutadas sin licencia y dañosas” para esta vecina. Por su parte, la Fiscalía también requirió un informe al consistorio belalcazareño sin que hasta la fecha del cierre de sus diligencias haya recibido información alguna.

Sin embargo, Fernández sostiene que el expediente se inició en 2010 y que “se ha remitido toda la documentación a la Fiscalía”, aunque el Ministerio Público afirma no tener. Los terrenos no habrían vuelto a su estado original, según su testimonio, en base “a informes técnicos de varias empresas que aconsejaban no quitar el relleno” y también del Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Diputación de Córdoba. Asimismo, asegura que a la familia afectada “siempre se le ha contestado en tiempo y forma”.

Ante ello, el Ministerio Público ve indicios de prevaricación de los artículos 320.1 o 404 del Código Penal por el hecho de omitir reiteradamente la reposición del terreno a su estado originario, interponiendo así ante el Juzgado de Instrucción Decano de Peñarroya-Pueblonuevo una denuncia contra el alcalde del municipio y cuantas autoridades administrativas resulten de la investigación.