Córdoba estrena la Oficina Fiscal para "favorecer la eficacia" de la Justicia

El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha inaugurado este jueves la nueva Oficina Fiscal de Córdoba, una nueva estructura organizativa de la Fiscalía que supone "un paso más para favorecer el trabajo y la eficacia" de los fiscales con el que "cumplimos el compromiso que hicimos con el sector" al llegar al Gobierno de la Junta.

En este sentido, ha señalado que "hoy es un día muy importante" para la Justicia en Córdoba, que "da un paso más hacia una Administración moderna, del siglo XXI", según ha asegurado Marín, tras felicitar a la Fiscalía cordobesa, en un acto en el que ha estado acompañado por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago; el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, y el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, y al que han asistido también numerosos representantes del mundo judicial y político de la ciudad.

Marín ha recordado que la Ley orgánica que impulsa la implantación de las nuevas oficinas judiciales y fiscales es de 2003, pero no es hasta 2014 cuando se establece el modelo de oficina en Andalucía, y además "el anterior Gobierno solo puso en marcha la de Sevilla y Dos Hermanas (Sevilla)", y tras la de Córdoba, según ha señalado, el objetivo es que todas las oficinas fiscales estén implantadas en 2022, salvo Jerez de la Frontera (Cádiz), que por cuestiones técnicas será en 2023.

El consejero de Justicia ha explicado que "la Oficina Fiscal agiliza el trabajo de nuestros fiscales en el ámbito administrativo. Se amplía el número de personas que va a trabajar y el fiscal no va a tener que hacerse cargo de todos los trámites y ahora contará con personal de apoyo. El ciudadano lo va a notar en que va a tener más facilidades para que su causa se lleve de forma más rápida. Intentamos agilizar la carga burocrática. Estamos también con la ampliación del piloto de Adriano, tendemos al papel cero. En este caso hablamos de facilitarle la vida a los fiscales".

Supone una nueva estructura organizativa, con una relación de puestos de trabajo jerarquizada que permitirá una mayor especialización y que libera a los fiscales de tareas administrativas para poder centrarse en su trabajo. Para ello se crea la figura del coordinador de la Oficina Fiscal, que libera a la jefatura de la Fiscalía de todas las labores organizativas, y otras tres figuras más intermedias.

De esta forma, la Fiscalía pasa a funcionar en tres grandes áreas o equipos, bajo la supervisión de este coordinador: Área de Apoyo a la Jefatura, Área de Soporte General y Área de Apoyo Procesal y a la Investigación. Además, se incrementa la plantilla con una plaza más (un gestor).

Con esta nueva forma de organización, que comenzó a funcionar en Córdoba el pasado 13 de octubre, se consiguen una agilización del trabajo y una mejor organización, abandonándose modelos obsoletos.

El vicepresidente ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz por la Justicia como un pilar básico del Estado del Bienestar, como lo es la Educación, la Sanidad o las políticas sociales, y ha afirmado que, prueba de ello, es que de 2018 a 2022 el incremento del presupuesto para Justicia ha sido de un 43 por ciento, ya que alcanzará los 633 millones el próximo año. "Estamos dotando a esta Consejería de un presupuesto suficiente para cubrir las necesidades del sector", ha defendido.

Además, la Audiencia de Córdoba contará este año con una plaza más de magistrado (Sección Tercera de lo Penal), y precisamente ha sido la capital cordobesa donde se puso en marcha en primer lugar el nuevo sistema de cita previa online de los registros civiles.

"Hemos hecho muchos avances en el turno de oficio, refuerzos en órganos judiciales, aperturas de salas Gesell y en un mes se inicia la obra de la sede judicial de Lucena (Córdoba). Seguimos dando pasos adelante en lo que es una prioridad de este Gobierno y esperamos que podamos culminar en 2022 muchos de los proyectos ya en marcha", ha concluido el vicepresidente.

Por su parte, el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, ha detallado que "los refuerzos que ha habido en la Fiscalía Provincial han sido por unos determinados grupos de horas, que se han distribuido entre todos los funcionarios durante un tiempo".

Así, ha apuntado que "una primera fase en los refuerzos acabó en el mes de junio y ahora otra vez se ha iniciado una segunda fase", con la participación de todos los funcionarios ya de la Oficina Fiscal.

Según ha comentado Fernando Sobrón, "se intenta que los refuerzos sean de trabajos extraordinarios, no de labor habitual de la Fiscalía", a la vez que ha resaltado que "la creación de la Oficina Fiscal sí ha supuesto un pequeño aumento de funcionarios", pero "todavía no es suficiente", ha subrayado, recordando que el objetivo es "alcanzar al menos un tramitador por fiscal".

Ahora hay 33 fiscales y 24 tramitadores, así como cinco funcionarios del Cuerpo de Gestión y cuatro funcionarios del Cuerpo de Auxilio en la fiscalía provincial de más.

