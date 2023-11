Tres detenidos en una operación de la Agencia Tributaria de Córdoba y la Policía contra el contrabando de tabaco

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Córdoba y agentes del Grupo de Estupefacientes de Policía Nacional han detenido a tres personas tras desmantelar en Linares (Jaén) una fábrica para la elaboración de picadura de tabaco de contrabando.

En la operación, realizada el pasado 8 de noviembre, se han detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de contrabando de tabaco. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Tras las investigaciones llevadas a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera y agentes de la Policía Nacional se tuvo conocimiento de la existencia de una nave en las cercanías del polígono industrial Los Rubiales donde se estaba picando hoja de tabaco para su venta como picadura para liar cigarrillos.

Seguidamente se estableció el correspondiente dispositivo de vigilancia en las inmediaciones. Tras detectar la llegada a la nave de una persona y la apertura de la puerta, los investigadores observaron desde el exterior la mercancía, por lo que se procedió a la inspección de la nave, encontrándose en su interior más de 700 kilos de hoja de tabaco que se utilizaba como materia prima para la elaboración de la picadura.

Además, se localizaron alrededor de 150 bolsas, de un kilo cada una, con picadura de tabaco en su interior y maquinaria para picar, envasar y pesar la mercancía. La sustancia estupefaciente estaba ya dispuesta para ser enviada a todo el territorio nacional a través de empresas de mensajería. El producto incautado carecía de los controles sanitarios y permisos pertinentes, alcanzando una valoración de 843.000 euros.

La operación culminó con la detención de tres varones mayores de edad, vecinos de Linares, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

