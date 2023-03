Evacuada a Reina Sofía una mujer herida en un atropello junto a La Asomadilla

Una mujer de 57 años ha resultado herida en un atropello ocurrido en la mañana de este sábado junto al parque de La Asomadilla en Córdoba capital.

Según ha confirmado el servicio de Emergencias 112 a este periódico, el suceso se ha producido sobre las 11:30, cuando se ha alertado del atropello de un coche a una mujer en la calle Escultor Ramón Barba, en un paso de peatones junto al citado parque.

Emergencias a activado a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que se han desplazado hasta el lugar con una ambulancia y han atendido a la mujer. Posteriormente han ordenado la evacuación de la herida al Hospital Reina Sofía de Córdoba.

En el lugar también han actuado bomberos del SEIS, según muestran las imágenes cedidas por testigos. Hasta el momento no se conocen más detalles del suceso.

