Farolas, árboles, señales y placas solares caídas por el viento provocan una treintena de salidas de los bomberos

Las rachas de viento que en la noche del viernes al sábado se produjeron en Córdoba capital provocaron alrededor de una treintena de servicios de los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y avisos al Servicio de Emergencias 112, que registró caídas de farolas, árboles, ramas, señales de tráfico y hasta placas solares. La mayor velocidad del viento se registró a las 23:10 en el observatorio del Aeropuerto con 59 km/hora.

Según han informado desde el SEIS a este periódico, la mayoría de los 33 servicios registrados tuvieron relación con el viento y también con fuego de pastos, con tres de estos de madrugada consecutivamente, a las 2:05, a las 3:03 y a las 5:05, además de una palmera ardiendo a las 22:31.

Antes, el viento que apareció a partir de las 22:30 provocó numerosas caídas de ramas, árboles y otros elementos, si bien no hubo que lamentar otros daños ni personas heridas, como confirman también desde Emergencias 112.

Este servicio registró más de una veintena de avisos por elementos derribados por el viento, como una farola en la avenida Doctor Fleming, ramas caídas en calle Cantábrico, calle Cantueso y Pasaje Poeta Belmonte -entre otras-, un pino derribado en la carretera CO-3405 y un árbol caído en el interior del Cine Fuenseca sobre las 23:10.

Además, dos señales de gran tamaño cayeron a la calzada en la Autovía del Sur A-4 en el kilómetro 403, sobre las 22:50 y unas placas solares acabaron en el patio de una vivienda en la calle Serval.

