Dos fallecidos y cuatro heridos tras una colisión múltiple contra un vehículo que circulaba en sentido contrario

Dos personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas en un accidente de tráfico causado por un conductor que circulaba en sentido contrario por la A-4 a la altura de La Carlota, según informa al servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.

El siniestro tuvo lugar pasadas las 21.15 horas, en ese momento, varios ciudadanos llamaron al 112 para indicar que un vehículo que circulaba en sentido contrario había colisionado con otros coches en el kilómetro 426, entre Aldea Quintana y La Carlota.

Inmediatamente, el centro coordinador dio aviso a la Guardia Civil, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y a los Bomberos de La Carlota, ya que según la información facilitada por los alertantes, había personas atrapadas dentro de los vehículos siniestrados.

En el siniestro fallecieron dos personas, una de ellas el conductor que circulaba en sentido contrario, según informa la Guardia Civil de Tráfico. Otras cuatro resultaron heridas: dos mujeres de 36 y 62 años, un hombre de 54 años y otra persona de 31, que fueron evacuados por los servicios sanitarios al Hospital Reina Sofía.

El accidente, del que no han trascendido más datos, provocó el corte de los dos carriles de la A-4 en sentido Madrid, aunque la circulación quedó restablecida anoche, según informaron fuentes del Instituto Armado.

