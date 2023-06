Fallece un hombre al caer accidentalmente desde un tercer piso tras olvidar las llaves en su casa

Un hombre de 48 años ha fallecido este jueves tras caer accidentalmente desde un tercer piso cuando intentaba entrar en su domicilio por una ventana situada en el patio de luz del inmueble en la zona de Ciudad Jardín de la capital cordobesa tras dejarse las llaves en el interior, según las primeras pesquisas de la investigación que lleva la Policía Nacional y ha adelantado El Día.

Al respecto, desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía han detallado que sobre las 16:05 de este jueves varias personas alertaron de que un hombre había caído desde un tercer piso en un bloque situado en el número 27 de la Calle Alderetes.

A la zona se desplazaron los agentes de la Policía Nacional, Policía Local, los facultativos sanitarios del 061 con una UVI móvil, si bien sólo pudieron certificar el fallecimiento del varón, así como los Bomberos, que no intervinieron al poder acceder en condiciones los efectivos al patio donde se hallaba el hombre.

