Detenido un empresario más en el Caso Infraestructuras por facturas presuntamente falsas

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía han detenido este viernes a un nuevo empresario dentro de las diligencias de la causa de Infraestructuras, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de dicha área del Ayuntamiento de Córdoba, en este caso con la tramitación de facturas supuestamente falsas.

Según han informado fuentes cercanas al caso, el detenido ha quedado en libertad con cargos, después de acogerse a su derecho a no declarar, acusado de delitos de fraude a la administración, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

El atestado policial ya ha sido entregado al Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, donde están pendientes de declarar unos 15 investigados, entre ellos el exconcejal encargado de dicha Delegación David Dorado, que se mantiene como edil no adscrito en el Consistorio.

También están investigados la entonces coordinadora general de Infraestructuras, María Luisa Bueno, y un técnico, que ya declararon hace un año.

Los agentes de la UDEF han detenido en las últimas semanas a cinco empresarios, uno de ellos por segunda vez --por supuesta comisión de delito de obstrucción a la justicia--.

Todos han quedado en libertad con cargos, pendientes de declarar ante el juez, como también lo hará como investigada una mujer supuestamente como partícipe a título lucrativo. Dos de los últimos empresarios detenidos han facturado al Ayuntamiento más de 3,5 millones de euros de 2020 a 2022, según las primeras pesquisas.

Y otro empresario presuntamente ha emitido facturas falsas por unos 80.000 euros durante ocho meses del año 2021 y relacionadas con trabajos de jardinería, carpintería y otros vinculados a la Delegación de Infraestructuras.

