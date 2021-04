Vox exige a la Junta un plan especial de "rescate" para los cascos históricos ante las pérdidas económicas

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha informado este miércoles de que su grupo va a exigir a la Junta de Andalucía la elaboración de "un plan especial de rescate y reactivación" para los cascos históricos de las ciudades ante las pérdidas económicas provocadas por la pandemia del Covid-19.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, junto a la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la capital, Paula Badanelli, y Lourdes Martínez, propietaria de un local del casco, Hernández ha declarado que dicho plan "tendría que ser especial y transversal y reconocer la singularidad de los comercios y establecimientos de hostelería de los cascos históricos, porque muchas veces son situaciones específicas que tienen que ser tratadas de una manera diferenciada".

En este caso, ha indicado que "la Junta desgrana prácticamente todas las semanas que va sacando ayudas con diferentes programas", si bien ha avisado de que "las pequeñas ayudas al final ni siquiera llegan a los interesados", a lo que ha agregado que "la Junta lo hace única y exclusivamente con ánimo auto propagandístico".

Ante ello, ha mostrado "la solidaridad" con todos los pequeños negocios del casco histórico, porque "realmente los cascos históricos se encuentran en una situación absoluta de desamparo", ha enfatizado.

Y es que, según ha manifestado, "las únicas medidas reales que arbitra la Junta son las de la ruina, con las limitaciones horarias y las restricciones de movilidad", mientras que "todavía se está a la espera de que se decrete y se articule de alguna manera un plan real e integral que alivie la difícil situación por la que pasan los cascos históricos", ha apostillado.

Al hilo, ha apuntado "especialmente al de Córdoba por su situación urbanística", que ha calificado de "difícil y sin el alivio del turismo", de modo que van a "seguir trabajando en ello".

Mientras, Badanelli ha subrayado que "no es la primera vez ni será la última vez que Vox alza la voz pidiendo auxilio para el casco histórico y la Judería", dado que "si las ayudas no llegan, el casco se muere", ha advertido la edil, quien quiere que las peticiones lleguen al Parlamento andaluz.

Al respecto, ha lamentado que "el turismo ha desaparecido y con la movilidad restringida es imposible que los comerciantes y hosteleros del casco histórico puedan ganarse la vida", de manera que ha reclamado "por enésima vez ayudas directas, inmediatas y proporcionales al daño que están sufriendo los autónomos y micropymes del casco".

Por su parte, la propietaria del local en el casco ha lamentado "el estado de ruina absoluta al no tener turismo y muchos de los negocios están cerrados", a la vez que ha reprochado que no tienen ayudas "ni nada", mientras que "hay que seguir pagando, cuando no hay ingresos".

"Necesitamos ayudas ya, no dentro de dos años cuando estén muchos de los negocios cerrados", ha advertido Martínez, quien ha pedido "compromiso de todo el mundo" y "no ayudas de cien o 200 euros, sino para compensar el tiempo perdido".