Los vendedores ambulantes cambian este domingo la ubicación del mercadillo del Arenal por la tractorada

El mercadillo dominical que cada semana se celebra en el Recinto Ferial de El Arenal en Córdoba volverá a sufrir este domingo el traslado de su ubicación a la avenida anexa a Mercacórdoba, donde ya se celebró el pasado 25 de febrero a causa de las medidas de seguridad impuestas por el partido de fútbol. De esta manera, es la segundo cambio consecutivo que el evento que más público aglutina cada domingo en la ciudad y el más importante de la venta ambulante, es obligado a salir de su emplazamiento habitual, con el agravante de que el día 10 de febrero otro partido vuelve a obligar a este traslado sucesivo por tercera vez, indican los vendedores ambulantes en una nota.

Ante ello, el presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), Antonio Torcuato, ha lamentado que el colectivo de la venta ambulante sea siempre el perjudicado cuando El Arenal concita alguna actividad extraordinaria: “ante este nuevo traslado nos encontramos entre la indignación y la solidaridad, ya que apoyamos las reivindicaciones del sector agrario, que nos parecen justas en la situación límite que atraviesa, pero a la vez nos indigna ser siempre los que salimos peor parados ante eventos que afectan a nuestro lugar habitual de trabajo, y a nuestra dignidad laboral. Esta semana es por el campo y la que viene será de nuevo por el fútbol, los comerciantes parecemos contenedores de Sadeco que se llevan de acá para allá según venga la procesión. Y no, somos familias de autónomos trabajadores y lo que está en juego es el pan de nuestros hijos. Pedimos a las administraciones mayor respeto por nuestra actividad y por nuestro medio de subsistencia.” Comacor no descarta pedir al Ayuntamiento fórmulas para compensar las pérdidas que este continuo traslado va a significar.

Según el presidente de Comacor “se ha normalizado de manera grave y banal que el Mercadillo del Arenal se traslade junto al Mercacórdoba cada dos por tres, ocasionando que los comerciantes sufran un descenso significativo de ventas, acompañado de la incomodidad que impone la Avenida de las Lonjas a la hora del montaje y la distribución de la zona de venta, más estrecha y limitada.” Torcuato respeta el derecho constitucional de los agricultores “ya que nosotros mismo hemos realizado en alguna ocasión movilizaciones para defender nuestros derechos, por lo que les mostramos nuestro apoyo, pero lo que nos parece poco serio es que el trabajo de cientos de familias no sea prioritario para las autoridades a la hora de decidir el lugar en el que deben concentrarse. Entendemos que en Córdoba hay más sitios además del Recinto Ferial y lo que no es justo es que sea nuestra actividad económica la que siempre tenga que resentirse porque no se busquen alternativas. Lo mismo va a suceder de nuevo el día 10 a causa de un partido del Córdoba CF, encuentro que creemos en plenamente compatible con el Mercadillo si se amplía el plan de seguridad. El ejemplo más claro es cuando se disputan partidos en plena feria y con el refuerzo adecuado y la voluntad política todo transcurre sin incidencias”.

El Mercadillo del Arenal se instala cada domingo en el Recinto Ferial El Arenal siendo el más grande y populoso de cuantos se celebran en Córdoba, ya que recibe numerosos visitantes de la provincia e instala más de 250 puestos. Desde Comacor animan a la ciudadanía a la asistencia al mercadillo, “donde se instalarán los mismos puestos y con la misma calidad y atención hacia nuestra clientela”.