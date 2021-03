Valero pide más inspecciones en casas de apuestas y que el SAS se ponga al servicio de la Ludopatía

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha demandado a la Junta de Andalucía que aumente las inspecciones en las casas de apuestas, que ponga el Servicio Andaluz de Salud a disposición de los ludópatas y sus familias, y que permita a los ayuntamientos legislar contra la proliferación de estos espacios.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, tras reunirse con los portavoces de la plataforma ciudadana Stop Casas de Apuestas, Valero ha recalcado que la ludopatía es "una pandemia" y una enfermedad que "está destrozando la vida de muchos jóvenes" y, por lo tanto, la administración andaluza no puede "mirar para otro lado" ni "ponerse junto a los intereses económicos de unos pocos".

Para empezar, cree que el Gobierno Andaluz debería encargar un estudio que ponga "negro sobre blanco el porcentaje de ludopatía que se da entre los jóvenes andaluces", así como que el SAS comience a dar respuesta ante la ludopoatía.

A nivel administrativo, ha pedido que se cambie la normativa que, según la Junta, impide a los ayuntamientos poner "pie en pared" a las casas de apuestas. "Loas Ayuntamientos ahora tienen en frente a las casas de apuestas y a la administración andaluza", ha resumido el líder de IU, que critica que la Junta esté dando "incentivos fiscales a quien hace negocio con el juego".

Respecto al hecho de que, en Córdoba, solo haya habido dos sanciones por la entrada de menores en estos espacios, ha dicho que esto evidencia que la Junta no está llevando a cabo su labor correctamente. "Si no hay inspección, hay fraude, así que hay que luchar contra la inspección", ha dicho, al tiempo que reconocía que el juego online es "un campo abierto para la conexión de menores".

Por su parte, Miguel Ángel Aguilar e Irene Ruiz, de la comisión contra las salas de apuestas, han criticado que el Ayuntamiento de Córdoba no haya movido ficha tras la aprobación el 21 de enero, por unanimidad de todos los grupos, de una moción contra el juego en Córdoba.

Aguilar ha recordado que, más allá de que no hayan podido modificar el PGOU para impedir que haya casa de apuestas, había otras medidas que sí han podido aplicar y, de momento, no lo han hecho.Además, ha lamentado que, en este tiempo, el Gobierno municipal aun no se ha dirigido a la comisión de trabajo que inició la moción.

Desde Stop Casa de Apuestas han anunciado que van a coordinarse con colectivos de otras provincias y ciudades para presionar a las administraciones para que se tomen en serio esta problemática, con el objetivo final de que las casas de apuestas "salgan de los barrios".