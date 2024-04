La Universidad insiste en los perjuicios que el olivar intensivo provoca al arroyo Rabanales

El Área de Protección Ambiental (SEPA) del Vicerrectorado de Campus Sostenible de la Universidad de Córdoba (UCO), a través de su Aula de Sostenibilidad, ha organizado un año más el diagnóstico ambiental del arroyo de Rabanales y ha vuelto a constatar los perjuicios que le supone el olivar intensivo situado a sus alrededores.

Esta actividad ha podido llevarse a cabo gracias a la decena de personas voluntarias, pertenecientes a la comunidad universitaria. Cabe señalar que la comunidad universitaria tiene relación desde hace muchos años con este arroyo al ser un entorno en el que se realizan prácticas de distintas asignaturas. En esta ocasión, los datos del arroyo Rabanales se recogieron en una zona ubicada entre las vías del tren convencional y de alta velocidad, junto a Rabanales 21. El año pasado, esta misma actividad se desarrolló en la zona del arroyo más pegada al canal del Guadalmellato,

El trabajo realizado consistió en la toma de una serie de mediciones de parámetros físico-químicos del agua, identificación de macroinvertebrados indicadores de la calidad de las aguas, así como el estudio de la vegetación de ribera y de la fauna interrelacionada con el cauce de este arroyo. Estos análisis han constatado conclusión que el estado general del tramo analizado se encuentra en un estado moderado, destacando como positivo la gran diversidad de flora en la zona y la calidad ambiental del agua del arroyo y, como negativo, los abundantes olmos afectados por la grafiosis y las potenciales presiones ejercidas por los usos humanos de la zona, como el olivar intensivo cercano o las infraestructuras existentes que han modificado el cauce. Estas conclusiones son similares a las que la Universidad llegó el pasado año en este mismo estudio.

Este voluntariado ha estado unido al Programa de Voluntariado Ambiental Andarríos de la Junta de Andalucía desde 2014, aunque desde hace ya algunos años ha dejado de organizarse de manera oficial. El Aula de Sostenibilidad, sin embargo, continúa tomando datos y llevando a cabo la metodología del programa Andarríos de forma independiente

Con esta actividad, la UCO pretende promocionar la participación e implicación activa de la sociedad en la evaluación y en la conservación y mejora de los ecosistemas fluviales y ayudar a cambiar la manera actual de pensar, valorar y usar loas ríos en el marco de la propuesta de la Nueva Cultura del Agua.

