La Universidad de Córdoba asumirá los costes laborales de las becas por contratar jóvenes investigadores

La Universidad de Córdoba (UCO) ha anunciado que mejorará económicamente las ayudas Margarita Salas y María Zambrano, financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea y que buscan el retorno de investigadores postdoctorales senior y jóvenes, haciéndose cargo de los costes laborales, que hasta ahora se estaba repercutiendo en los agraciados. Con esta decisión, que tiene que ser ratificada en los próximos días, la UCO será la primera universidad andaluza que dé un paso en esta dirección.

Investigadores postdoctorales critican que las ayudas europeas les descuentan el coste laboral de su contrato

En noviembre, este periódico se hizo eco de las denuncias de sindicatos y algunos de los investigadores que ha logrado una de estas becas, que criticaban que se descontara de su nómina los costes laborales y la Seguridad Social. Este miércoles, según adelanta Radio Córdoba-Cadena SER y ha confirmado este periódico, el vicerrector de Personal Docente e Investigador de la UCO José Manuel Palma ha anunciado que en Córdoba se van a hacer cargo de abonar el dinero que falta en cada nómina, y que puede alcanzar los 5.000 euros anuales, según la ayuda.

Queda pendiente de determinar, en cualquier caso, la forma jurídica de encajarlo. Palma ha señalado que se descarta hacerlo vía aumento de salario, dado que también aumentaría la cuota patronal, por lo que la propuesta de la UCO es hacerlo vía complemento de productividad o con alguna fórmula similar. Además, la Universidad de Córdoba también se hará cargo de las llamadas bolsas de viaje, para los investigadores cordobeses que realizan una estancia en el extranjero pero con cargo a una de estas ayudas solicitadas en Córdoba.

El pasado mes de noviembre, según los datos facilitados por la UCO, las personas sujetas a este tipo de ayudas en la Universidad de Córdoba eran 35. Concretamente, 11 en la modalidad María Zambrano y 24 en la Margarita Salas. Además, estaban convocadas otras 24 ayudas: Cinco de la Modalidad María Zambrano y 19 en la Margarita Salas. El anuncio hecho en Córdoba coincide con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, avanzada por ElDiario.es, y que va en esta línea.

El fallo en Castilla-León

Los contratos posdoctorales Margarita Salas y María Zambrano fueron aprobados en abril de 2021 por el entonces ministro Manuel Castells para fomentar la movilidad, recualificación y atracción de talento entre el personal docente e investigador. Contaban con una partida de 387,15 millones de euros que provenían de fondos de la UE. Siguiendo lo publicado en el BOE, el importe mensual de las ayudas Margarita Salas para los posdoctorales se estipuló en 3.500 euros brutos para los que solicitasen realizar la estancia en el extranjero y 2.800 euros brutos para los que quedasen en el territorio nacional, siempre vinculados a una universidad. Para las María Zambrano, que exigen más experiencia, ofrecían 4.000 euros brutos al mes. Se ofertaron, en la primera convocatoria, un total de 2.516 plazas para todas las universidades españolas.

Sin embargo, que los contratos para los investigadores estén financiados con ayudas públicas no exime a las universidades de pagar los importes correspondientes a la Seguridad Social. El TSJ de Castilla y León explica en su escrito judicial que “el hecho de que la Universidad reciba los fondos correspondientes a la subvención no determina que pasen a integrarse en su patrimonio, pues se trata de una subvención finalista” y no puede “administrar los mismos como le convenga”, por lo que “tiene que dedicar dichos fondos a la cobertura de los gastos para los que son concedidos, criterio que se refuerza con el hecho de que, en caso de incumplimiento, debería proceder a su reintegro al Ministerio”. Las universidades son meras gestoras de ese dinero.