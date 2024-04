UGT corta Ronda de los Tejares para exigir la prejubilación en el ámbito de la seguridad privada

La concentración convocada para este martes por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Córdoba a las puertas de la delegación de la Seguridad Social en la capital terminó cortando al Avenida Ronda de los Tejares y forzando a los vehículos a circular por un único carril habilitado por la policía local para tal efecto. El sindicato reclama en esta jornada la opción de una prejubilación para los trabajadores de la seguridad privada, que se cifran en unos 1.200 en toda la provincia cordobesa, así como el reconocimiento de los mismos como autoridad y la posibilidad de una jubilación parcial con contrato relevo.

El secretario general de FeSMC Córdoba, Juan Martínez, calificó la jornada como “un antes y un después en estas reivindicaciones que, desde UGT, llevamos abanderando desde hace bastantes años, ya que consideramos que otros profesionales pueden acogerse a estas modalidades de jubilación, lo justo es que los profesionales de la seguridad privada también lo hagan por las características de su trabajo y por la peligrosidad que entraña en demasiadas ocasiones”.

Respecto a la jubilación con contrato relevo, Martínez señaló que “esta modalidad estaba presente hasta la reforma de 2012, en la que se omitía la participación de la Seguridad Social en una parte de las cuotas de los trabajadores que dejaban parte de su jornada sin trabajar, lo que obligaba a los empresarios a hacerse cargo con el 100 % de las cotizaciones tanto del trabajador jubilado parcialmente como del relevo, a la vez que dejaba esta decisión en el propio empresario en vez de en los trabajadores, por lo que los primeros siempre priorizan el ahorro que supone la no aceptación de estas jubilaciones por encima de seguir manteniendo a personas que, por su edad, ya no están en situación de rendir como pudiera hacerlo personas más jóvenes”. Por ello, indicó Martínez, “desde UGT exigimos un cambio de tal manera que la Seguridad Social se haga cargo de la parte correspondiente a la que no trabaja el personal prejubilado, abriendo de este modo el camino a que los empresarios acepten este tipo de prejubilaciones parciales”.

Respecto a la reclamación de la consideración de los profesionales de la seguridad privada como autoridad, el secretario de la FeSMC de UGT Córdoba explicó que se plantean situaciones como la de “un médico, que sí tiene esa consideración de autoridad que, teniendo algún tipo de problema en su puesto de trabajo solicita la ayuda a la seguridad contratada en el centro sanitario y quién tiene que solventar esa situación es una persona que no tiene esa consideración como autoridad, algo absolutamente absurdo y que nadie puede entender ni considerar como lógico”.

Finalmente, Martínez hizo un llamamiento a los partidos políticos y a las instituciones responsables de llevar a cabo estos cambios legislativos necesarios para el reconocimiento profesional en el ámbito de la seguridad privada de estos profesionales que calificó como “los peores pagados y considerados en el mundo de la seguridad en España”.