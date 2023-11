Un “tsunami feminista” recorre Córdoba para luchar contra el “círculo de la violencia”

“Contra la ola machista, tsunami feminista”. Es sólo un cántico más entre los que se han coreado esta tarde en Córdoba en la multitudinaria manifestación contra la violencia machista convocada que cada 25N organiza la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. Una marcha a pie que ha comenzado secundada por más de un millar de personas, pero que ha ido creciendo a su paso por la ciudad.

Pasadas las 13:40 ha echado a andar la manifestación, que desde mucho antes había estado siendo animada por los colectivos convocantes. El ambiente era festivo pese a lo triste que son las cifras de muertes y agresiones por violencia de género. De ellas ha hablado Elena Vega, portavoz de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, que ha recordado que 88 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas desde el 25 de noviembre del año pasado.

Por ellas y por las que sufren esta violencia en silencio se ha salido este sábado a la calle. La protesta este año estaba muy centrada en pedir recursos para las víctimas. “Tenemos que disponer de recursos para las víctimas porque, si los hubiera, no nos encontraríamos con otra cifra, la del 70% que no denuncia y que no lo hace porque no espera que las instituciones la protejan”, ha apostillado Vega, que ha pedido igualmente que se trabaje en modelos que eduquen en igualdad y con los que la sociedad sea capaz, unida, de salir “del círculo de la violencia” al que miles de mujeres parecen condenadas.

La unidad se ha sentido un poco más palpable este sábado, en el que se ha sumado a la manifestación, por primera vez, el alcalde de Córdoba, José María Bellido. El regidor ha llegado y ha dicho que se pondrían donde les dijeran, de modo que él y la comitiva popular han ocupado su espacio de manera discreta entre los cientos de personas que había en los jardines de los antiguos juzgados, desde donde ha partido la marcha.

En este ámbito, Vega ha celebrado la presencia del alcalde. “Nos parece que la violencia de género tiene que ser una cuestión de unanimidad. Si hubiera un gobierno que no cree en la violencia de género, ¿qué nos quedaría a las mujeres?”, se ha cuestionado.

En la marcha, no obstante, se podían leer mensajes que pedía un apoyo más certero contra la violencia machista. “No a la complicidad, compromiso real” era uno de estos eslóganes se podían interpretar perfectamente como un toque de atención a quienes aceptan gobernar con los partidos que niegan la violencia de género.

Respecto a ellos, la portavoz de la plataforma apuntaba que las denuncias están cayendo y lo relacionaba con la idea de la negación de la violencia de género. “Ese cuestionamiento constante, esas declaraciones de que han sido divorcios duros o esa famosa violencia intrafamiliar que no existe, pues está llegando a la juventud”, reflexionaba Vega, que añadía que es necesario analizar cómo las redes sociales o la pornografía están teniendo un papel en la educación sexual de los jóvenes.

Lo cierto, en cualquier caso, es que la presencia de mujeres jóvenes, también niñas, ha sido muy importante en la manifestación de este sábado, en la que se han coreado los habituales cánticos “Machista el que no bote” o “Somos brujas, somos listas, somos todas feministas”, que han ido poniendo banda sonora a la marcha, que ha culminado con la lectura del siguiente manifiesto.