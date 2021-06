Tráfico activa 44 radares en las carreteras cordobesas, la cifra más alta de la historia

La Dirección General de Tráfico ha publicado el listado de las carreteras que vigilará con radares fijos o móviles durante este verano. En total, se instalarán cinemómetros en un total de 44 tramos de carreteras de la provincia de Córdoba. Es la cifra más alta de la historia, según ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

La carretera más vigilada de la provincia es la que más kilómetros tiene y también la que más accidentes sufre: la N-432, que une Badajoz con Granada y atraviesa la provincia de Córdoba de norte a sur. En esta vía se instalarán un total de 13 radares. De ellos, seis, prácticamente la mitad, serán fijos. Estos ya están instalados y funcionando en los puntos kilométricos 264, el 194, el 219, el 325, el 310 y el 245, según la información de Tráfico. Es decir, tanto en la zona norte, como el paso por Espiel, como la llegada al casco urbano de Córdoba, el tramo peligroso de Torres Cabrera o la conexión con la provincia de Jaén. Además, habrá radares móviles en los kilómetros 162, el 232, el 246, el 276, el 312, el 328 y el 337.

La siguiente carretera de la provincia de Córdoba más vigilada es la A-431, que une Córdoba con Palma del Río. En esta vía hay cuatro radares. Uno de ellos es fijo, el que está en el kilómetro 29 (en las inmediaciones de Almodóvar del Río). Ahí hay un segundo radar móvil, que se une a los de los kilómetros 11,9 y el 41.

En la Autovía del Sur (A-4) hay tres radares fijos y ninguno móvil. Los cinemómetros están en los kilómetros 410, 416 y 417. Se trata de la sucesión de curvas que conforman la Cuesta del Espino. En la otra autovía de la provincia, la A-45, hay un radar fijo en el kilómetro 52, en las inmediaciones de Lucena.

Por otra parte, hay más radares en las carreteras A-304, A-306, A-3130, A-318, A-318, A-331, A-339 (que tiene dos tramos), A-379, la A-386 (también con otros dos tramos) y la A-424 (con otros dos tramos).

Además, la lista se completa con otros radares en la A-440 , la A-445 , la CH-2 R (la famosa carretera de la Puesta en Riego), la CO-431, la N-331 (la antigua carretera de Málaga) y la N-420 (entre Montoro y Cardeña). También hay dos radares más en la N-502 (uno de ellos fijo) y uno móvil en la antigua N-IV, en las inmediaciones de Alcolea.

