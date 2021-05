Los trabajadores de Pan Recor estudian solicitar el despido colectivo ante el impago de diez nóminas

Un grupo de trabajadores de la empresa cordobesa Pan Recor se ha concentrado este viernes ante las puertas de la compañía para protestar ante la situación "extrema" que atraviesan, motivada por el impago de diez nóminas correspondientes al concurso de acreedores de 2016 y al actual ejercicio de la actividad. Denuncian, además, las divergencias entre la gerente de Pan Recor y el administrador concursal, por lo que estudian solicitar ellos mismos el ERE de despido colectivo.

Tal y como ha informado el secretario de acción sindical de la Fedeación de Industria, Construcción y Agro de UGT, Antonio Lopera, la situación que están atravesando los trabajadores es "lamentable y penosa". Todo se remonta a 2015, cuando ya la empresa "dejó de pagar sus nóminas", que dieron como resultado una deuda de entre "cuatro y cinco nóminas a cada trabajador". Ante ello, la entidad "intentó llegar a un acuerdo extrajudicial con los empleados y acreedores" para saldar la deuda.

De aquel acuerdo, la empresa se comprometió a ingresar las nóminas empagadas a lo largo de nueve años y a razón de un 5,5%, ha apuntado Lopera. Sin embargo, los impagos volvieron en 2020, cuando Pan Recor no sólo no abonaba esta deuda, sino tamibén "las nóminas del trabajo" que los empleados estaban ejecutando en ese momento. De esta forma, la deuda sería de siete nóminas actuales más otras tres correspondientes al concurso de acreedores de 2016.

Ante esta situación, los trabajadores pidieron a la empresa que solicitara el concurso de acreedores, pero se encontraron con un problema debido a la pandemia. "El Gobierno emitió un decreto que impedía realizar un concurso de acreedores forzoso, por lo que debía ser voluntario". En un principo, Pan Recor se negó, ha asegurado Lopera, por lo que los trabajadores optaron por realizar una huelga indefinida que, mediante la actuación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, se consiguió que la empresa realizara el concurso voluntario de acreedores.

Sin embargo, la sorpresa para los trabajadores llegó cuando el concurso no fue unido a un cese de actividad, por lo que los trabajadores iban a seguir trabajando sin cobrar -tal y como se encuentran actualmente unso 40 empleados- hasta que la empresa no obtuviera liquidez "y sabiendo que no se iban a pagar los últimos 30 días festivos trabajados, tal ycomo dice la ley". Esto llevo a que el pasado viernes, mediante una asamblea, los trabajadores optaran "agarrrase a un artículo de la nueva Ley Concursal" que da la postetad a los trabajdores para hacer los "expedientes de extinción de despido colectivo si se aprecia un grave perjuicio" para los empleados. Esto se podría hcer, incluso, antes de que el administrador concursal "haya hecho su informe final", ha argumentado Lopera.

Por el momento, los empleados denuncian que no han cobrado ni las nóminas que faltan ni los 30 días festivos trabajadores. Además, afirman desde el sindicato, la falta de asunción de responabilidad de la gerente de la empresa, "que le echa la culpa al administrador concursal, quien a su vez dice que está haciendo todo lo posible por recaudar dinero". La entidad habría recibido un pago de 26.000 euros que debería ir destinado a pagar a los trabajadores y así lo han solicitado, aunque todavía no han cobrado nada.

Asimismo, Lopera ha explicado que "también habría alguna empresa interesada en hacerse con alguna unidad producitva", pero el representante sindical ha apremiado a resolver esta cuestión "ya que si alguien quiere hacer eso sin que la empresa entre en liquidación, la Ley Concursal dice que tendría que poner dienro para continuar con la actividad y para que los trabajadores puedan seguir cobrando". La efectividad del ERE permitiría a los afectados cobrar la prestación por desempleo y acudir al Fondo de Garantaía Salarial (Fogasa), quien en última instancia se encargaría de abonarles las cantidades impagadas.