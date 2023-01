Estos son los creadores de contenido cordobeses con más éxito en 2023

La era digital no es que esté aquí, sino que ya comparte gran parte de la vida diaria de muchos seres humanos, siendo los jóvenes los más activos en las redes sociales. Este nicho ha sido aprovechado por una serie de personas que han encontrado una oportunidad de mercado que está siendo prácticamente un sueño para los que poco a poco se van instruyendo en estas herramientas. Aun así, Córdoba no se ha quedado atrás en este sentido y ha podido extrapolar al panorama nacional cierto potencial de influencers que se están consolidando con audiencias bastante fieles dentro de Tik Tok, YouTube, Twitter o Twitch.

En primera instancia y siendo prácticamente el que inició esta tendencia en territorio califa, Ricardo Morales, más conocido en este mundillo como RickyEdit, es un streamer que cuenta con 1,43 millones de suscriptores en YouTube y también desempeña su labor en Twitch aunque con menos periodicidad y con prácticamente con la misma audiencia, ya que aglutina 790.441 seguidores. Este creador de contenido se mudó a Andorra y no ha estado exento de polémica por diferentes redes sociales. Aun así, su constancia en el trabajo desde que prácticamente se inició la plataforma de vídeo le ha valido para ser un referente en este sector.

Por otro lado y siendo también un pionero en este apartado, Luis Rubio cambió sus estudios de Filología Inglesa para dedicarse íntegramente a su afición, los videojuegos. Rubio, más conocido como ZellenDust, es un creador de contenido que cuenta con 2,83 millones de seguidores en YouTube. Su historia ya fue contada en 2017 en CORDÓPOLIS, y el año pasado cumplió su décimo año en esta plataforma, aunque, al igual que RickyEdit y con la misma asiduidad, también está presente en Twitch donde aglutina casi 300.000 seguidores, considerado ya un veterano curtido en mil batallas.

Siguiendo el hilo de los streamers, José Riobó fue la auténtica revelación a lo largo del 2022 gracias a su fichaje por KOI, equipo de eSports fundado por Ibai Llanos y Gerard Piqué, a finales de 2021. El palmeño ya estaba siendo asiduo por Twitch pero con una audiencia más humilde, que rozaba los veinte espectadores de manera simultánea. Sin embargo, su talento era tal que el famoso influencer decidió que su potencial tenía que demostrarlo bajo los colores de la entidad morada y así ha sido. Riobó se ha consolidado como uno de los streamers del futuro y actualmente tiene 239.047 seguidores en Twitch y también se ha expandido a YouTube, cosechando ya 36.700 suscriptores.

Por otro lado, no son solo streamers los creadores de contenido cordobeses que están despuntando a lo largo de los últimos años y que se están consolidando en el panorama nacional, ya que en Tik Tok, a pesar de ser una red social relativamente nueva, también tienen representación. Fabio Mufañas tiene una cuenta en esta herramienta donde ya cuenta con 5.4 millones de seguidores y más de 459.4 millones de me gusta, siendo su temática basada en el humor y que cuenta con la participación, en muchos casos, de su abuela. Poco a poco se ha ido ganando su sitio y siempre ha sido protagonista en cuanto a los tiktokers humoristas se refiere.

En última instancia y no menos importante, se encuentra Tomás San Martín, más conocido en Tik Tok como La Vida de Tomás o en Twitter como Really3D. No es que tenga una doble vida, sino que se encarga de crear contenido sobre ingeniería informativa y, además, tiene una cuenta en la red social azul y en YouTube en la que habla específicamente sobre Fórmula 1 a través de memes y animación 3D. En este último sector cuenta con 51,6 mil seguidores y 333.000 suscriptores, mientras que en su faceta tik toker acumula 2.2 millones de seguidores, lo que le ha valido para salir dos años consecutivos en la prestigiosa lista Forbes.

