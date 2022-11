Seis sanitarios de Córdoba aspiran a ser los mejor valorados del país por sus pacientes y compañeros

José Luis Domínguez Jiménez, Plácido Ostos Aumente, Dolores Muñoz García, Francisco M. Arenas Rodríguez, Ignacio Martínez Hens y Manuel Romero Jurado son profesionales de la salud de Córdoba y han sido nominados entre los mejores de España como los sanitarios mejor valorados por sus pacientes y también por sus compañeros de profesión.

Cada uno en su especialidad, se encuentran entre los nominados en los premios Doctoralia Awards, los únicos galardones dedicados a la comunidad sanitaria en los que se valora tanto la opinión de los profesionales como la de los pacientes. La presente edición de estos reconocimientos, puesta en marcha por la plataforma sanitaria Doctoralia, contempla expertos de hasta 32 especialidades que suman un total de 480 profesionales.

Entre los sanitarios cordobeses nominados, José Luis Domínguez Jiménez es digestólogo, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, Especialista en Aparato Digestivo y doctor en Medicina por la Universidad de Córdoba. Es médico adjunto del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar desde 2007 hasta la actualidad, además del Hospital de Cruz Roja de Córdoba y autor de múltiples publicaciones en revista de impacto de la especialidad, 43 publicaciones en revistas, 14 capítulos de libros y 41 comunicaciones en congresos de la especialidad.

Por su parte, Plácido Ostos Aumente es licenciado en Medicina, Universidad de Navarra, 1986, Doctor en Medicina, Universidad de Córdoba. Ha sido profesor asociado de Otorrinolaringología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba y especialista en otorrinolaringología, en el Hospital Reina Sofía.

Dolores Muñoz García es podóloga por la universidad de Sevilla, con un máster en Biomecánica y Ortopodología por la Universidad de Sevilla y es técnico especialista en diagnósitco por imágenes. Ejerce en la clínica del pie Pasos.

Mientras, Francisco M. Arenas Rodríguez es psicólogo en el Centro de Psicología Ollerías, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado en Psicología Clínica, experto en Psicología Legal y Forense, además de psicólogo clínico. Está especializado también en Atención y concentración en el deporte, Entrenamiento Psicológico en el Deporte, y psicología del Deporte, así como en trastornos de personalidad, trauma y disociación estructura.

Por su parte, Ignacio Martínez Hens es psiquiatra, licenciado en en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Como médico psiquiatra y psicoterapeuta se dedica en Córdoba, principalmente, a la asistencia clínica de los pacientes que están sufriendo patologías relacionadas con la salud mental.

Finalmente, el sexto candidato de Córdoba es Manuel Romero Jurado, reumatólogo. Es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Reumatología y Master en Valoración en Daño Corporal y Peritación Médica. Obtuvo la licenciatura por la Universidad de Córdoba y la especialidad de Reumatología en el Hospital Reina Sofía. Más tarde, se doctoró en Medicina y Cirugía. Actualmente, compagina su labor como Jefe del Servicio de Reumatología del Hospital QuirónSalud de Córdoba con la actividad privada.

Para acceder a la nominación, los candidatos han sido elegidos en base a las opiniones que han adquirido durante el último año por parte de sus pacientes y ahora los profesionales de la plataforma pueden votar a los mejores compañeros de especialidad para convertirlos en ganadores de su categoría.

La selección de los ganadores de los Doctoralia Awards se hace teniendo en cuenta tres variables. En primer lugar, las opiniones que los pacientes han dejado en su perfil hasta el inicio del proceso de votación, los votos de sus compañeros y su contribución a la comunidad de pacienteshasta el último día de votaciones. Dicha contribución que se mide de forma cuantitativa y cualitativa en base a su participación en el servicio Pregunte al Experto.

