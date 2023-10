Satse estima en 5.000 las horas que se les deben a las enfermeras de la UCI del Reina Sofía

El Sindicato de Enfermería Satse-Córdoba lleva varios meses recabando información de los trabajadores para poder averiguar cuantas horas extras se generan en el Hospital Reina Sofía. Según ha podido calcular este sindicato, es muy frecuente que los trabajadores del Reina Sofía sobrepasen su jornada ordinaria máxima anual, la cual se encuentra regulada por normativa.

“El caso más sangrante de todos lo ha identificado Satse en la UCI de adultos, donde se deben a las enfermeras que componen su plantilla más de 5.000 horas extras trabajadas por encima de la jornada ordinaria, lo cual constituye un flagrante abuso sobre los derechos laborales de los trabajadores”, denuncian a través de una nota de prensa.

Según sostiene Satse “es incomprensible que sea precisamente una Administración Pública la que incumpla tan deliberadamente la normativa al respecto y no sea un ejemplo de cumplimiento de la misma”. Para este sindicato, “el origen de tal despropósito se encuentra en la ridícula sustitución de bajas por enfermedad, permisos, vacaciones y licencias reglamentarias, lo cual sobrecarga al resto de la plantilla que asume el trabajo de los compañeros no sustituidos o hacen turnos extras para cubrirlos. Esta situación está dificultando, además, la conciliación de la vida laboral y familiar de una gran parte de la plantilla, poniendo en riesgo la estabilidad emocional de los profesionales que sienten que no están atendiendo sus necesidades familiares”, considera.

“La realidad es que todas esas horas extraordinarias ni se están abonando en nómina ni se están disfrutando en descansos, lo cual constituye un abuso por parte de la Administración sobre sus trabajadores”, concluye.