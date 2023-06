El SAS busca cubrir la plaza de la Subdirección Médica del Reina Sofía tras el fallecimiento de Mariano Ledesma

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha hecho pública la convocatoria pública para cubrir la plaza de carácter directivo de Subdirección Médica en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, puesto que hasta el pasado mes de enero ocupaba Mariano Ledesma, quien falleció de manera repentina.

Los participantes en este convocatoria deberán tener la licenciatura o el grado en Medicina y el puesto de Subdirección Médica será desempeñado en exclusividad. Junto a la solicitud, los aspirantes deberán presentar tanto el proyecto técnico de gestión como el currículum vitae y la documentación acreditativa para su evaluación por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El proyecto técnico de gestión deberá incluir cuestiones como la asistencia sanitaria prestada en el Reina Sofía, el contrato-programa del centro, los acuerdos de gestión, los indicadores de la actividad asistencia), los seguimientos del programa de trasplantes y el de la farmacia hospitalaria, así como las líneas estratégicas para el desarrollo de las áreas de responsabilidad, el análisis de los recursos humanos y estructurales asignados y las propuestas para su gestión eficiente, los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación; y la capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días a partir de este jueves. La solicitud de participación deberá formularse, a través de la Ventanilla Electrónica de Profesionales alojada en la página web del SAS, en el siguiente enlace: https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ventanilla-electronica-de-profesionales/, cumplimentado el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de solicitud de participación.

Ledesma, de 62 años, sufrió el 30 de enero una complicación de una patología de base severa cuando se encontraba trabajando. A pesar de que sus compañeros intentaron reanimarlo, no se pudo hacer nada por su vida. Estuvo cerca de 30 como coordinador del Centro de Coordinación de Urgencias y Emergencias del EPES en Córdoba y después pasó a la subdirección médica del Reina Sofía.

