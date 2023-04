La Sareb cuenta en Córdoba con 89 viviendas que podría destinar a alquiler asequible

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, conocida como el banco malo, cuenta en Córdoba con hasta 89 viviendas que podría destinar a alquiler social o asequible, a partir de que este martes el Consejo de Ministros apruebe la salida al mercado del alquiler de hasta 50.000 viviendas de esta sociedad.

El anuncio lo ha hecho este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien todavía queda por clarificar cuántas viviendas pasan a ofrecerse al alquiler asequible, dónde y por cuánto.

Lo que sí ofrece la Sareb son datos de su oferta inmobiliaria. Así, de las 89 viviendas de las que dispone en su web, 58 están en la capital cordobesa, donde también tiene 10 obras en curso.

El resto de viviendas se reparten entre La Carlota (21), Lucena (1), Fernán-Núñez (4), Guadalcázar (2), Puente Gentil (1), Villa del Río (1) y Villafranca (1).

No obstante, el número de viviendas que pueden pasar a alquiler asequible es todavía una incógnita. Según señala la Sareb en su web, los activos que muestra pueden encontrarse en diferentes situaciones (en comercialización, en proceso de adecuación, cedidos a administraciones públicas para alquileres sociales, con habitantes…). Además, el listado no incluye aquellos activos que no son propiedad de la compañía, como los inmuebles que figuran como garantías de préstamos o que se encuentran en proceso de toma de posesión por Sareb.

Una treintena de viviendas de la Sareb cedidas ya al Ayuntamiento

Por otra parte, el anuncio de Sánchez recoge una iniciativa que ya se inició en el anterior mandato en Córdoba, donde, la Delegación de Servicios, entonces en manos de IU, se reunió con los responsables de la Sareb para que cediera algunos inmuebles para para atender la emergencia habitacional en la ciudad. El Gobierno de PP y Cs también ha incorporado activos del ‘banco malo’ en el presente mandato.

En éste ámbito, en la capital, la Sareb ha cedido en la última década cerca de una veintena de viviendas al Ayuntamiento de Córdoba para que las gestione. Entre 2012 y 2019 sólo fueron una docena, según informó el Defensor del Pueblo en un informe. Con posterioridad, aumentaron hasta 17, cuando en ese mismo año se selló un convenio de cesión con la Sareb para destinarlos a alquiler social. De aquellas 17 viviendas, seis están en el distrito norte, otras seis en la periferia (una en Alcolea y cinco en Villarrubia) y cinco se ubican en el casco histórico.