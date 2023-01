Los Reyes Magos ya recorren las calles de Córdoba

Los Reyes Magos ya están en Córdoba. La cabalgata que llena de ilusión, sueños y regalos la tarde-noche de los más pequeños ha arrancado con algunos minutos de retraso su paseo triunfal por las calles de Córdoba, recuperando, de paso, el trazado tradicional, desde la avenida de Cádiz hasta la avenida de Agrupación Córdoba, a través de Vallellano, La Victoria, Ronda de los Tejares y Ollerías.

Lo hace tras dos años de anormalidad pandémica, que obligaron a sus majestades a sobrevolar Córdoba en globo (2021) y a pasearse por la ciudad sin lanzar caramelos ni regalos (2022).

Este año, la comitiva de los Reyes Magos está compuesta por un total de 14 carrozas, que están acompañadas por ocho pasacalles y tres bandas de música, que van a estar repartiendo 8.000 kilos de caramelos y más de 222.000 regalos variados.

Además, también han comenzado el recorrido los pasacalles de Soldados de Plomo, Dulce Alegría, Pequemúsicos, Hada Madrina y Fondo Marino, así como las tres bandas de música: la del Cristo del Amor, la de la Sagrada Cena y la de la Hermandad de la Estrella.

