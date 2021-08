Las residencias de mayores ven "necesaria" la tercera dosis y la vacunación obligatoria de los trabajadores

El Círculo empresarial de cuidados a personas (Cecua) ha solicitado este viernes medidas "más fuertes" a la Junta de Andalucía, al considerar necesaria una tercera dosis de recuerdo para todos los residentes, la vacunación obligatoria para los trabajadores y la exigencia de la pauta completa para los visitantes de centros de mayores.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el vocal de la junta directiva de Cecua, Rafael Peinado, en las que ha asegurado que las nuevas medidas propuestas por la Junta "son efectivas" porque "incrementan la seguridad" en los centros, pero "se necesita algo más".

"En Andalucía, casi el cien por cien de los trabajadores en residencias se han vacunado, pero necesitamos un poco más de fuerza en estas medidas para poder garantizar toda la seguridad, como mejorar los controles de las personas que entran y salen", ha señalado.

Cecua ha insistido en la necesidad de una tercera dosis de refuerzo, ya que "hay estudios que demuestran la convenciencia" de dicha vacuna de recuerdo. Es el caso de los estudios, recogidos por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), como los de Pfizer, Moderna, de la Fundación IrsiCaixa y de la Atención Primaria Metropolitana Norte del Instituto Catalán de la Salud (ICS), de la Universidad de Ciencia y Salud de Oregón, en EEUU, un estudio internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y otro elaborado por la HMO israelí Maccbi, que "han demostrado que la eficacia de la vacuna disminuye con el tiempo y en el sector de mayores más rápidamente" y que, por lo tanto, una tercera dosis a esta población "fortalecería los anticuerpos" contra la Covid-19.

Del mismo modo, Peinado ha valorado que "no se hayan cerrado las puertas de las residencias", ya que las anteriores medidas "obligaban al aislamiento" del positivo y todos sus contactos estrechos, "algo que preocupaba", pero ahora la normativa "es más flexible", lo que permite "no perjudicar la capacidad de relación" de los usuarios.

"Las medidas son efectivas, porque refuerzan lo que se viene haciendo hasta ahora, pero se nos quedan cortas", ha apuntado el portavoz.

Por otro lado, Peinado ha pedido la vacunación "de forma obligatoria" para todos los trabajadores en residencias, "del mismo modo que está ocurriendo en otros países como Francia". En ese país, el Gobierno de Emmanuel Macron ha establecido un certificado Covid para entrar en lugares concurridos y la vacunación obligatoria para personal sanitario tras recibir el aval del Consejo Constitucional de Francia. Otros países como Italia han planteado también este tipo de certificados basados en la penalización para participar en eventos sociales a los no vacunados.

Del mismo modo, la FOAM exigía este miércoles la vacunación obligatoria en los centros residenciales andaluces ya que, a su entender, "es la única medida realmente efectiva".

En este sentido, el letrado Juan Gonzalo Ospina recalcaba a Europa Press que "no se puede imponer la vacunación de manera directa" sino que es necesario legislar para adoptarlo por una vía indirecta", a su vez que ejemplificaba que los funcionarios no vacunados pudiesen perder la plaza. "No obligar a vacunarse pero sí perder tu derecho si no lo haces", señalaba.

Contagios en residencias

La FOAM ha informado este viernes que las residencias registran un total de 36 fallecimientos, 30 más que los producidos en todo el mes de julio, un total de 621 positivos, 611 más que los diez contabilizados el 6 de julio, y un total de 208 trabajadores contagiados, 184 más que en la fecha anterior mencionada cuando había 24 casos activos.

Según el presidente de FOAM, Martín Durán, actualmente siguen sin vacunarse en Andalucía un total de 1.009 trabajadores en centros de mayores que "ponen en grave peligro su salud y la de los residentes".

Por último, esta federación también ha remarcado "la importancia" de una tercera dosis. "Para muchos países, los estudios que han demostrado la efectividad de esta vacuna sí han sido suficientes y han acordado iniciar la tercera inoculación a los mayores de 60 años, pero ¿por qué aquí no?, ¿a qué estamos esperando?, ¿cuántas muertes son necesarias?", ha concluido.