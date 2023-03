Las residencias de mayores de Córdoba registraron siete brotes de sarna en el último lustro

Las residencias de mayores de la provincia de Córdoba contabilizaron un total de siete brotes de sarna entre 2018 y primeros de marzo de este mismo año. Así lo ponen de manifiesto un informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Andalucía y datos facilitados por el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, difundidos por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM).

Sobre ello, la Federación ha alertado que las residencias son donde más contagios por sarna se producen en Andalucía tras conocer datos al respecto. En concreto, según desde 2018 hasta el 6 de marzo de 2023 se produjeron en la región un total de 421 de brotes por sarna (226 en el grupo de colectivos y 195 en el ámbito familiar). El número de contagiados ascendió a 2.852 (1.915 dentro del grupo de colectivos y 937 en el familiar).

Dentro del grupo de colectivos en las residencias de mayores se registraron 109 brotes en la comunidad (en Almería, doce; en Cádiz, seis; en Córdoba, siete; en Granada y Huelva, cuatro respectivamente; en Jaén, dos; en Málaga, 49, y en Sevilla, 25) el 48,23% y 1.326 contagios el 69,24% del total, siendo el colectivo más afectado. Le siguen con “notable” diferencia los centros educativos con 34 brotes y 157 contagios, y otros centros sociosanitarios con 27 brotes y 139 contagios. “No hay nada que justifique estas cifras de sarna en las residencias de mayores”, ha apuntado la federación en una nota de prensa.

Asimismo, los brotes de sarna han ido aumentando progresivamente en las residencias de mayores de Andalucía pasando de los 17 de 2018 a los 36 de 2022. En los dos primeros meses de este año 2023 se han producido once brotes, uno más que en todo el 2020.

En este sentido, la FOAM ha subrayado que la sarna es una enfermedad “desatendida” en Andalucía con una carga considerable de contagio. Los colectivos vulnerables como los niños, los mayores, la población institucionalizada y los individuos con bajos ingresos son los más afectados. Además, las residencias de mayores son “especialmente sensibles” al contagio por sarna, de hecho, es el colectivo más afectado de Andalucía según el informe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica.

Por otro lado, la federación ha señalado que algunas características de los usuarios de las residencias son “la senectud e inmunosenescencia”, que los hace “más susceptibles” a complicaciones de la infestación; o alteraciones cognitivas, que dificultan la identificación de síntomas, retrasando el diagnóstico y notificación de alertas, con una demora en la implementación de medidas de prevención y control.

La FOAM ha explicado que al ser instituciones cerradas, se favorece la transmisión no solo entre residentes, sino también entre trabajadores y residentes, facilitando la propagación en el tiempo de esta enfermedad. Por ello, es importante poner el foco en la vigilancia epidemiológica de estos centros. La difusión de circuitos de comunicación de alertas por sarna en ellos es importante para la identificación y notificación precoz de brotes, con la consecuente instauración de medidas de prevención y control.

“Es absolutamente necesario reforzar la implementación de medidas de prevención, detección temprana y control, especialmente en entornos de salud e instituciones sociales”, ha subrayado la federación, al tiempo que ha asegurado que estos deben incluir, la inclusión de la sarna en el diagnóstico diferencial de las enfermedades dermatológicas en pacientes institucionalizados, el refuerzo de las precauciones de contacto cuando se identifica un caso, la capacitación del personal de los servicios sociales, de salud y de centros de mayores, la implementación del tratamiento de la sarna para todos los miembros del hogar y otras personas potencialmente expuestas para prevenir la posible reexposición y la reinfestación.

Por último, la falta de su implementación oportuna debido a una baja inversión de recursos puede repercutir en el medio plazo en mayores costos económicos y un impacto sustancial dentro de los colectivos más vulnerables. Además, la sarna es un problema de salud mundial poco reconocido, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que la cifra de personas con sarna en el mundo podría ascender a 200 millones.

