Renfe oferta tres trenes diarios más a Madrid y un cuarto los viernes a partir de octubre

Córdoba tendrá tres trenes AVE más a diario con Madrid y un cuatro los viernes a partir del 17 de octubre, según han confirmado a este periódico fuentes de la compañía pública ferroviaria. Los nuevos trenes de alta velocidad saldrán de Córdoba a las 8:36 de la mañana y de Madrid a las 11:05 y 13:00. Los viernes saldrá un cuarto tren de Córdoba a las 7:26, han confirmado desde la compañía ferroviaria.

De esta manera, la oferta de Renfe entre Córdoba y Madrid será de 61 trenes de alta velocidad-Larga Distancia de lunes a viernes. Los horarios de todos los trenes AVE-Larga Distancia que dan servicio a Córdoba se adaptarán a partir del 17 de octubre, una vez concluidas las obras de impermeabilización de tableros en nueve viaductos en la provincia de Córdoba, en el marco de su plan de rehabilitación integral de la línea de alta velocidad que lleva a cabo ADIF.

Estos ajustes horarios están programados a partir del 17 de octubre en todas las relaciones de Andalucía con Madrid, Valencia y Barcelona que circulen en todo o en parte de su recorrido por la línea de alta velocidad.

La adaptación de horarios incluye también a los trenes AVE de las relaciones Sevilla-Barcelona y Sevilla-Valencia, que modificarán sus horarios de salida a partir del 17 de octubre; con salidas de Sevilla a Barcelona a las 8:37 y 16:29; de Sevilla a Valencia a las 16:55; de Barcelona a Sevilla a las 8:35 y las 15:15 y de Valencia a Sevilla a las 9:00. Los billetes para todos los trenes están disponibles y a la venta con antelación hasta diciembre de 2024.

Por otra parte, Córdoba dispone de otras diez conexiones diarias más a través de la compañía iryo, que opera en la ciudad desde el pasado mes de marzo. La llegada de la tercera compañía a esta línea, Ouigo, no está prevista hasta el segundo trimestre del próximo 2024.

