Reino Unido se fija en la recuperación del lince para hacer un plan similar con el gato montés

El Reino Unido se ha interesado en los planes de recuperación del lince ibérico que se han llevado a cabo desde hace años en Andalucía para salvar esta especie amenazada, de manera que puedan servir de ejemplo a un plan similar que quieren llevar a cabo en su país para recuperar al gato montés.

Un grupo de parlamentarios británicos ha viajado hasta tierras andaluzas para conocer de primera mano los diferentes planes que desde hace más de una década ha puesto en marcha la comunidad autónoma para la recuperación del lince ibérico, así como las diversas iniciativas que se están desarrollando en la actualidad dentro del programa Life LynxConeect.

La consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul informó de la recepción esta misma semana de la visita de este grupo de diputados conservadores del Parlamento británico que, en el marco del programa 'Think thank Oikos' de protección medioambiental, han conocido el proyecto de conservación del lince que lleva a cabo la Junta de Andalucía.

“Ha sido una reunión muy productiva para las dos partes y estamos a su completa disposición para trabajar juntos en lo que necesite. Es un orgullo que nuestro trabajo en la recuperación del lince sea valorado internacionalmente y el Gobierno andaluz estará siempre dispuesto a trabajar con las administraciones, nacionales e internacionales que deseen poner en marcha programas de recuperación y de conservación de especies, como es el caso de este grupo que quiere poner en marcha un programa para la recuperación del gato montés”, ha explicado el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez, en un comunicado.

El proyecto Life LynxConnect se puso en marcha en 2020 y tiene un horizonte de trabajo de cinco años. Liderado por la Junta de Andalucía, trabaja en una extensa área en el centro y sur de la península que engloba toda la distribución actual del lince ibérico.

El objetivo principal de este proyecto es que la región cuente con una población autosostenible y genéticamente viable dentro de cinco años. Para ello es necesario consolidar la subpoblaciones que existen en la actualidad en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal además de crear otras dos nuevas áreas de reintroducción en Murcia y en Sierra Arana.

Según el último censo de 2022, la población de lince ibérico en libertad de Andalucía cuenta con al menos 627 ejemplares, 189 cachorros y 126 hembras territoriales. Estos datos suponen un hito ya que en un año se ha registrado un incremento de 105 linces en libertad respecto al censo de 2021.

