Quejas vecinales por la falta de información de los cortes de tráfico para las procesiones previas a la Semana Santa

“Dese una vuelta”. Son las palabras que escuchan muchos vecinos del centro cuando quieren acceder a sus casas y se encuentran una procesión o vía crucis. No hablan de las procesiones que van a sucederse durante los próximos días de Semana Santa, sino sobre algo que se repite durante todo el año en todo el centro de Córdoba, según indica la vocal de Comunicación de la Asociación de Vecinos Juana Pérez.

Pérez señala a este periódico que estas situaciones vienen de lejos y parecen no tener solución. “Nosotros llevamos años pidiendo que se comuniquen los cortes con más antelación y, para ser justos, ese trabajo lo debería hacer la hermandad que lo solicita, que para algo se le da el permiso”, afirma la veterana activista vecinal, que se confiesa harta de que “no se nos haga ni puñetero caso”.

Varios ejemplos de esta cuestión se han visto en redes en los últimos días. Desde los vecinos cuyos coches fueron retirados este jueves de Puerta Nueva por el paso de un vía crucis que se notificó en la misma jornada (es decir, que quien lo dejara aparcado el día anterior no tenía ni la más mínima idea), hasta personas sancionadas por no querer “darse una vuelta” y sencillamente esperar a que termine el paso de una procesión o vía crucis sin salir del coche.

Pérez, además, afirma que incluso los agentes de Policía Local le han indicado que ellos mismos no tienen tiempo para comunicar los cortes. Hablamos de que en Córdoba se autorizan aproximadamente al año un millar de actos religiosos (procesiones, ensayos, vía crucis y otros de otra naturaleza) en vía pública, según datos facilitados por el Ayuntamiento en 2016 (que probablemente han ido a más en estos seis años).

“Sanción por no querer dar una vuelta”

En los últimos días, una vecina de San Lorenzo ha contado a este periódico que la Policía Local la sancionó el pasado mes de septiembre por querer esperar dentro del coche los pocos minutos que quedaban para que terminara una procesión de la Hermandad del Cristo de Gracia que pasaba por la calle Jesús del Calvario. Según su testimonio (y las fotos facilitadas a este periódico), al llegar a la Iglesia de San Lorenzo dos agentes le impidieron el paso y le solicitaron que se fuera a “dar una vuelta con el coche”, a lo que ella se negó aduciendo que no quería hacer gasto de gasolina y les indico que, cuando hay que detenerse por necesidades de la circulación en una vía con sentido único, el reglamento indica que se puede parar o estacionar en el lado izquierdo.

Así lo hizo. El resultado ha sido una doble sanción: por estacionar obstaculizando el tráfico (a pesar de que en ese momento no había coches, ya que había un corte de tráfico) y por no respetar las señales de los agentes. Esta vecina reconoce que pagará las multas para así poder acceder al 50% de bonificación, si bien critica la falta de comunicación y la actitud de los agentes, que a pesar de que la dejaron entrar a su cochera minutos después, la acabaron sancionando con un importe de 400 euros.

Esta misma situación la ha denunciado en redes otra vecina de La Ribera, que contaba que llegando a casa desde la calle Feria este jueves, ella y su pareja se encontraron con dos agentes que les indicaron que no podían continuar por el paso de un vía crucis. Una vez más, ante la insistencia de los vecinos, la respuesta del agente fue “daros una vueltecita”.

Derecho al descanso y el planning enterrado

Han pasado cuatro años, un mandato entero, desde que Juana Pérez mandó un comunicado sobre este asunto. Se titulaba No es un sentimiento religioso, es un derecho universal al descanso y llegaba precisamente en otro mes de septiembre, el de 2019, en el que, según recuerdan, había anunciadas 64 procesiones en Córdoba.

El texto, decía lo siguiente: “Hacemos un llamamiento para que esto no vuelva a ocurrir, que la autoridades hagan algo, que haya un control no arbitrario de la ocupación de la vía pública, que se tenga en cuenta que en Córdoba, por ahora, viven vecinos y que estos tienen derechos. Si queremos que el centro histórico no quede despoblado, convirtiéndose en un escenario exclusivo para el turismo y es ocio, deberemos empezar a cuidarlo antes de que no haya vuelta atrás ¡Aún estamos a tiempo!”.

Poco después, en noviembre de ese mismo año, la concejala de Relaciones con las Cofradías Marian Aguilar recogía el guante y anunciaba una reunión con las cofradías y también con el Consejo del Movimiento Ciudadano para “hacer un análisis” y un “planning” con el que regular todas las salidas extraordinarias de procesiones.

Casi cuatro años después, nada más se supo de aquel planning, mientras que las procesiones, vía crucis y ensayos se han seguido llevando a cabo con la misma dinámica. Y casi cuatro años después, Juana Pérez contesta a este periódico desde el coche, de viaje, dándose una “vueltecita” para abandonar la ciudad ante la concatenación de procesiones de los próximos días.