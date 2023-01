El PSOE insiste en hacer “ajustes” necesarios a la ley de 'solo sí es sí'

La exvicepresidenta del Gobierno, la diputada socialista Carmen Calvo, ha pedido este lunes afrontar con “realismo” la necesidad de “buscar fórmulas” que permitan aplicar “ajustes” a la ley de solo sí es sí, pues su entrada en vigor ha conllevado “algunas dificultades que provocan desasosiego en la sociedad”, por la excarcelación de violadores o la rebaja de sus penas de prisión.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, la también presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados ha reaccionado así después de que el Ministerio de Igualdad ha manifestado no creer que una reforma penal sea la solución para frenar las revisiones de penas a violadores que está provocando la ley de solo sí es sí y considere que esta situación es consecuencia de una incorrecta aplicación del derecho transitorio de la propia ley.

Ante ello, Carmen Calvo, que ha respaldado este lunes al candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, poco antes de pronunciar una conferencia en un instituto de la capital cordobesa, ha dicho creer que “la obligación de todos en la política es tratar de responder a lo que una parte de la población siente, que es que el objetivo de esta ley no era, evidentemente, recortar penas, ni aliviar las vidas de quienes han cometido gravísimos delitos” contra mujeres.

Por el contrario, “el objetivo fundamental de esta ley es preservar la libertad de las mujeres en sus relaciones sexuales y en la integridad de su libertad”, pero “hay problemas que hay que afrontar” y “no querer afrontarlos no es la salida. Hay que buscar las fórmulas para que, de ahora en adelante, la sociedad sepa que esta ley viene para que nadie, absolutamente nadie se quede sin el castigo correspondiente después de la situación, absolutamente inaceptable en democracia, que es la violación absoluta de la libertad de las mujeres en el modelo de relaciones sexuales”.

En consecuencia, para Calvo “es realista responder” y también “encontrar algunas modificaciones que permitan a los operadores jurídicos, que son los tribunales, en las horquillas que tienen de trabajo”, poder “condenar como corresponde” los delitos sexuales contra las mujeres, de modo que mantener otra postura “no es realista y no es operativo”, pues “hay una alarma importante en la gente y yo creo que la obligación es responder” entre todos.

La diputada socialista ha argumentado que “las leyes, cuando entran en vigor, tienen caminos complicados y no pasa nada, esta lo ha tenido y habrá que buscar algunas vías de respuesta mejores”, confiando Calvo

“mucho en el conjunto del Gobierno y en los ministerios que están implicados para que lo hagan, porque ahí fuera hay mucha gente alarmada y muchas mujeres que no podemos entender que una ley que tiene un objetivo extraordinariamente importante”, que es “la libertad, el consentimiento y la seguridad de la vida sexual de las mujeres, tenga consecuencias que no queríamos”.

Recuperar penas

En cuanto a la propuesta concreta del Ministerio de Justicia de recuperar las penas que se aplicaban antes de la aplicación de la ley de solo sí es sí respecto a los delitos perpetrados con violencia o intimidación, Carmen Calvo, ha dicho que eso es algo que “técnicamente tenemos que hacer”, porque la cuestión “es ver los grados de la situación de cada delito que se comete, y ahí es donde está también la graduación de las penas”.

Calvo, quien ha asegurado que existe un “cierre de filas” en el PSOE para “mantener el consentimiento” en la ley y “no ceder en la protección de la libertad de las mujeres” en el ámbito de sus relaciones sexuales, ha defendido la necesidad de “abandonar el binomio de dos delitos diferentes”, como ya se ha hecho, “porque con uno, en términos coloquiales, se iban de rositas muchos agresores, pero yo creo que ahí es donde está el tajo”.

Eso significa que “hay que hundir la cabeza ahí, porque es verdad que el operador jurídico, el juez o la jueza que aplica, puede tener diferentes grados para graduar la pena con arreglo a las circunstancias, no con dos delitos distintos, sino con arreglo a las circunstancias, y en ese sentido yo creo que técnicamente hay meter cabeza”, considerando Calvo que su partido “siempre demuestra realismo y fortaleza con las cosas, y no pasa nada” por tener que “modificar” la que es “una ley necesaria”, para “bien del avance de las mujeres” y de su “libertad, pero que requiere ajustes, y hay que hacerlos y no pasa nada, se hacen”.