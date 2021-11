Proyectan un centro para formar a los más de 10.000 trabajadores que demandará el sector del metal en Córdoba

Este viernes, MetalCórdoba, el colectivo donde están representadas las empresas del metal de la provincia, celebró su asamblea anual. La presidenta de MetalCórdoba, Laura Antón, informó de un proyecto que la entidad pondrá en marcha y que prevé la formación de los miles de trabajadores que demandará el sector (y que ya comienza a necesitar) para los próximos años.

La iniciativa ya ha recibido un primer impulso. Por un lado, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba (Imdeec) ha aportado los primeros 20.000 euros para una iniciativa liderada por el empresario Fernando García, de Fergasa Innovación. Fergasa, por su parte, aporta una nave industrial de 1.250 metros cuadrados donde se dará la correspondiente formación. Los integrantes de MetalCórdoba aportarán también material y maquinaria para las clases.

El sector del metal en Córdoba necesita ya trabajadores formados. Las empresas empiezan a tener problemas para encontrar a empleados cualificados y además prevén que los proyectos futuros, como la Base Logística del Ejército, la plataforma logística de Renfe o más proyectos privados para el sector del frío en Lucena e incluso el puerto seco de la vecina Antequera, van a necesitar, al menos, de 10.000 trabajadores cualificados.

"Queremos cubrir las necesidades reales que tiene la industria y adaptarnos a la problemática", explicó al término de la asamblea Fernando García. "Si hay una industria que necesite un soldador, lo enseñemos lo antes posible", ejemplificó. "Nuestro principal reto del futuro pasa por contar con recursos humanos especializados", detalló.

El centro de formación se dividirá en cuatro áreas principales: robótica, construcción metálica y chapa inoxidable, soldadura en distintos tipos y potenciar toda la industria de la refrigeración. "Se necesita personal muy especializado para la línea de montaje", ha detallado García.

"Nosotros somos los que tenemos que ser proactivos", explicó. "Hemos reaccionado desde el mundo empresarial", añadió García.

Por otra parte, MetalCórdoba también aprobó sus últimas cuentas en una asamblea celebrada en el hotel Ayre de Córdoba.

