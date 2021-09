Las protestas antiabortistas vuelven a la puerta de la clínica de Córdoba

Las mujeres que, desde el pasado miércoles, están llevando a cabo una protesta antiabortista ante la clínica de interrupción del embarazo Gynetrisur de Córdoba, han vuelto a situarse a escasos metros de la entrada del centro.

La protesta, consistente en "rezar por la vida del no nacido", arrancó el pasado miércoles y se extenderá durante 40 días. Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno envió el pasado miércoles a la Policía Nacional para mover al grupo de mujeres a la acera de enfrente.

Este viernes, 48 horas después, las mujeres han vuelto a la puerta, desoyendo las peticiones de los agentes y conscientes de la imposibilidad legal de estos y de la Subdelegación del Gobierno de prohibir la protesta, tal y como hizo en un primer momento tras confirmar que los convocantes no habían comunicado el acto.

¿Por qué? Pues por varios motivos. El principal, según las fuentes consultadas, es que la protesta es de menos de 20 personas, lo cual no obliga a ser comunicada a la Subdelegación del Gobierno. Este viernes eran ocho personas en el momento en que se las ha captado a unos metros de la puerta.

En segundo lugar, no están formando escándalo público. Y, en tercer lugar, no se puede movilizar de una zona a otra a un número tan reducido de personas.

Así las cosas, la protesta ha vuelto al punto de partida, a escasos metros de la puerta de entrada a una clínica a la que acuden mujeres que voluntariamente quieren interrumpir su embarazo, derivadas en la mayoría de los casos de la sanidad pública. Será, con toda probabilidad, la última protesta de esta naturaleza, pues la ley que va a considerar este tipo de acciones un delito de coacción está a punto de entrar en vigor.

