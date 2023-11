La Primitiva y la Lotería Nacional dejan premios en tres municipios de la provincia

La provincia de Córdoba ha sido una de las agradecidas de los sorteos de este jueves de Loterías y Apuestas del Estado, después de que Luque, Baena y Almodóvar hayan registrado sendos premios en la Primitiva y la Lotería Nacional.

En Luque se ha vendido un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos y complementario) de la Primitiva que ha dejado un premio de 18.066,07 euros a un acertante. El boleto se ha vendido en la administración de lotería ubicada en la calle Carrera, 9. En este sorteo, la combinación ganadora ha sido 36, 2, 47, 33, 28 y 14. El complementario ha sido 41 y el reintegro, el 8.

Por otro lado, en Baena y Almodóvar del Río ha recaído parte del Segundo Premio de la Lotería Nacional, 19.764, siendo 6.000 euros al décimo. Los boletos se han sellado en la administración de lotería baenense de Amador de los Ríos, 1, y en la ubicada en Antonio Espín, 9, en Almodóvar.

El Primer Premio de la Lotería Nacional ha sido para el número 14.323.

