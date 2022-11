Podemos solo se presentará a las elecciones en Córdoba y en Priego

De 12 a dos. Ese es el número de candidaturas que Podemos presentará a las próximas elecciones municipales en la provincia de Córdoba, siempre y cuando sus dos candidaturas no acaben integradas en otras plataformas.

Según el resultado de las últimas primarias de la formación morada, en mayo de 2023 como mucho se podrán presentar a las elecciones municipales en Córdoba capital y en Priego de Córdoba. En 2019 se llegaron a conformar candidaturas en 12 municipios, aunque solo obtuvieron representación en Córdoba capital, donde alcanzaron dos concejales.

En la provincia de Córdoba es Izquierda Unida quien domina este espacio ideológico. La formación se presentará en prácticamente todos los municipios de la provincia. Actualmente, IU tiene 13 alcaldes y alcaldesas, 135 concejales y cinco diputados provinciales. Podemos, en cambio, dos ediles en la capital y no tiene representación en la Diputación. En 2015, las dos formaciones también se presentaron por separado en la provincia. IU con su propia marca electoral y Podemos se integró en Ganemos Córdoba. Entonces, IU logró cuatro concejales en la capital, los mismos que IU.

Podemos no solo ha menguado sus candidaturas, también su militancia o al menos la participativa. En las primarias en Priego de Córdoba tan solo se han contabilizado 12 votos para elegir a una lista que no sumaba más de siete nombres. La candidatura total en Priego debe ser de al menos 17 personas.

En Córdoba capital ha habido más votos, pero igualmente la candidatura final se ha quedado corta. La lista es de 27 personas, cuando la candidatura tendrá que llegar al menos a 29. En la ciudad han votado 353 personas en las primarias de Podemos. De ellos, nueve lo hicieron en blanco. En las primarias finalmente se impuso el joven historiador cordobés Iván Fernández Olivares. Eso sí, aunque no era candidata número uno, hubo una persona que obtuvo más votos que ninguno de los dos líderes, Carmen García Ballesteros.

Tanto en Córdoba como en la provincia todo apunta a que Podemos se presentará en solitario a las próximas municipales. De momento, las plataformas ciudadanas de 2015 se dan por superadas y la única formación que resiste es IU, que ha iniciado su propio proceso para elegir a sus candidatos.

