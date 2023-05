Presentan en Córdoba un proyecto que bajaría 20 grados el aire en viviendas de barrios enteros

El primer Foro Unieléctrica sobre Energía Asequible y no Contaminante, el llamado Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS7), ha permitido conocer esta mañana para el gran público los primeros resultados del proyecto Wedistrict en su instalación de pruebas del Campus de Rabanales.

El proyecto es una iniciativa de la Universidad de Córdoba (UCO) del equipo de investigación del catedrático Manuel Ruiz de Adana que permitirá climatizar amplias zonas de viviendas con una única red sostenible de calefacción y refrigeración no contaminante y barata.

Wedistrict se viene desarrollando desde 2020 y actualmente lo desarrollan 20 entidades de nueve países, con un presupuesto de 15 millones de euros de la UE, en tres instalaciones pilotos: Luléa (Suecia), Bucarest (Rumanía) y la de Córdoba, la más compleja de todas al contemplar calefacción y refrigeración a la vez con tecnologías solares térmicas combinadas, tecnologías de biomasa, una unidad de enfriamiento de aire renovable (RACU), enfriadora de absorción avanzada y almacenamiento de energía térmica en sales fundidas.

En concreto, el programa piloto se ha instalado en tres áreas autónomas del mayor edificio de Rabanales (el Leonardo Da Vinci) y las dependencias deportivas de Monte Cronos, habiendo demostrado ser más eficaz en refrigeración cuanto más calor hace. Por ejemplo el año pasado, consiguió bajar la temperatura del aire más de 20ºC cuando en el exterior se registraba 40,3ºC. El proyecto ya está en fase de registro de patente y se concibe como solución no para pequeños grupos de viviendas, sino para barrios enteros e incluso distritos urbanos.

El proyecto Wedistrict, sin embargo, no ha sido la única sorpresa del Foro Unieléctrica, celebrado en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba, con una concepción eminentemente práctica para buscar y proponer soluciones (no solo económicas, sino también sociales y medioambientales) al encarecimiento de la energía, la necesidad de descarbonización y, en resumen, a ese objetivo 7 de Desarrollo Sostenible de una energía asequible y no contaminante, explicó el director gerente de Unieléctrica, Diego Montes.

La iniciativa también conmemora el décimo aniversario de la comercializadora de renovables, nacida en Córdoba, y busca debatir y profundizar sobre “cómo se está llevando a cabo ese acceso a la energía eficiente y renovable, evaluar nuestros progresos y ofrecer una panorámica del camino que nos queda por recorrer junto”, explica Germán Morales, organizador del foro y responsable de Marketing de Unieléctrica.

Otra de las ‘sorpresas’ del encuentro fue la intervención del director general de Vortex Bladeless, Rodrigo Rupérez, que dio cuenta de las patentes de un sistema eólico de producción de electricidad sin palas, engranajes ni ejes, sino basado en el efecto de la resonancia del viento en unos mástiles cuya oscilación produce una notable cantidad de energía pero sin los problemas del movimiento de hélices, vibraciones, mantenimiento (en algunos modelos llega a ser cero), impacto ambiental, etcétera.

También fue noticia la presentación por parte del experto en comunidades energéticas locales Diego Hita de los pormenores del proyecto Rincón Solar, en Villanueva del Duque, que lidera el Ayuntamiento y que comenzará por la instalación de placas solares en edificios municipales y naves particulares al que se pueden sumar los ciudadanos según sus intereses y disponibilidad. Desde un punto de vista no solo energético y de ahorro sino también social, la vocal del Colegio de Arquitectos de Córdoba Ángela Bascón explicó la apuesta que la UE está haciendo por la rehabilitación, con un “60% de energía que se pierde de media en las viviendas actuales”, recordó; así como Juan Giner, responsable vecinal e integrante del colectivo ciudadano de expertos Axarquía Verde, con un plan para bajar la temperatura en el Casco Histórico de Córdoba entre 1,5 y 3º C, con el concepto de ‘bosque urbano’ y la plantación masiva de árboles en espacios públicos y suelo de escaso valor urbanístico.

Por su parte, la directora de la Asociación Española de Mujeres de la Energía (Aemener) y de la asociación de Impulso a la Movilidad Eléctrica (Aedive), María Romera, dio cuenta del avance de instalaciones para vehículos particulares eléctricos y del abaratamiento de éstos. También en el sector del transporte no contaminante, en este caso desde lo público, expuso los logros alcanzados en Aucorsa Eugenio Romero, responsable de Mantenimiento y Flota de la empresa municipal de autobuses de Córdoba; mientras que Carlos Lourido, director comercial de IBIL, volvió a sorprender con los nuevos sistemas de su empresa y del sector en general en el transporte de mercancías por carretera con vehículos eléctricos.