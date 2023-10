Los premios LGTB Andalucía reconocerán póstumamente a Pepe Espaliú y a Chete

El artista Pepe Espaliú y el artista y dj Francisco Serra, Chete, recibirán un homenaje a título póstumo por parte de los Premios LGTB Andalucía, cuya gala se celebrará el miércoles 15 de Noviembre en el Teatro Góngora de Córdoba. No son los únicos cordobeses premiados este año, ya que los galardones, organizados por la delegación de Igualdad de la Asociación Familias Necesitadas (Anfane), también reconocen al dramaturgo Juan Carlos Rubio, los diseñadores Victorio y Lucchino, y a las artistas Maite Adrián e Imperio Reina.

Estos reconocimientos, conocidos como los Galardones de la Tolerancia, fueron creados en 2015 con motivo del décimo aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario, y reconocen la trayectoria de asociaciones, personas e instituciones que luchan por la normalización del colectivo LGTBI+.

Así, además de entregar premios por cada provincia de Andalucía, también se reconoce la labor que han hecho por el movimiento otras figuras, entre las que este año destacan el artista Pepe Espaliú, de cuyo fallecimiento se cumplen 30 años, y el artista, diseñador, dj y activista jienense pero afincando durante buena parte de su vida en Córdoba Francisco Serra, Chete, fallecido hace unas semanas. A título póstumo también se reconoce a Fernando Estrella, cocinero, músico y artista español; y a la cantante María Jiménez.

Los galardonados internacionales de este año son para el presidente norteamericano Joe Biden, por firmar la ley que protege el matrimonio igualitario en Estados Unidos; para Estonia, por ser el primer país de Europa del Este en legalizar el matrimonio homosexual; y para Claudia López, alcaldesa de Bogotá, por su compromiso con la defensa de las personas LGTB y constituir un ejemplo para otros políticos.

A nivel nacional se premiará a José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina del Corral y Victorio y Lucchino, por transmitir valores de diversidad e igualdad; a Eduardo Casanova por el documental Sexilio, y a Diageo España por la carroza Estrella.

Por provincias, en Cádiz se reconoce la labor de la empresa Venenciadores y la asociación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales Jerelegay; de Huelva al actor Omar Banana por protagonizar la película Te estoy amando locamente y Flora Pereira de la Torre, presidenta Asociación Colegas; y de Málaga a Rafael Robles, director de cine malagueño, por el Documental Trans-Universal.

Por parte de Jaén se premia a Miguel Ángel Parra por Miss Dragón, a Juan Llamas'La Toñi' y Antonio Pineda 'La Tanque', protagonistas de la novela desarrollada en Marbella, Premio Literatura Diversa 2023; De Granada, a Carlos Barea, autor de Ocaña, el eterno brillo del Sol de Cantillana y Pepe Espaliú. Visibilidad, Experiencias y Construcciones Culturales en torno al VIH, y a la atleta José Rojas Clares.

De Córdoba, los premiados son el dramaturgo Juan Carlos Rubio, Mael Producciones por su nueva serie La Paquera de Córdoba y los artistas musicales Maite Adrián e Imperio Reina, además de al municipio de Zuheros, la Asociación Siente de Lucena y las Bodegas Mencianas de Doña Mencía.

En el apartado de Comunicación, los premiados son Atremedia por la campaña para reivindicar la diversidad con motivo del Orgullo LGTBIQ+ y la revista Shangay por cumplir su 30 Aniversario.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!