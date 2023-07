Pocas plazas, jubilaciones y condiciones que no atraen a médicos jóvenes: radiografía de la Atención Primaria

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba hace unos días la asignación de plazas para médicos de familias obtenidas en las pasadas oposiciones. En Córdoba capital, solo salió una plaza, el resto en poblaciones de la provincia. Y la combinación de pocas plazas nuevas, las jubilaciones de médicos mayores y las condiciones laborales que no atraen a los jóvenes como para quedarse, lastran la Atención Primaria, donde el resultado son profesionaes quemados y pacientes con citas a varios días vista.

Sindicatos y profesionales vienen denunciado la situación en la que trabajan en los últimos tiempos, con condiciones precarias y gran carga de trabajo. En la otra cara de la moneda están los pacientes que sufren la tensión del sistema. Y esa tensión viene dada por un conjunto de factores que se resumen en que hay menos profesionales en Atención Primaria.

“La población de médicos de familia en Córdoba capital y provincia está muy envejecida. Hasta hace pocos años había muchos médicos y ahora se van jubilando. Hay más jubilaciones que nuevas entradas de médicos jóvenes en el sistema público”, detalla a este periódico José Antonio López, profesional y responsable de Atención Primaria en CCOO. Calcula que harían falta unos 150 médicos más en la provincia de Córdoba.

“El déficit de médicos va en aumento”, dice tajante sobre la situación en la sanidad pública, mientras “en empresas, clínicas y hospitales privados, van aumentando la oferta para los nuevos. Es un proceso de privatización”, denuncia.

Como ejemplo, señala que de los 26 médicos de familia residentes que se forman al año en Córdoba capital, apenas se quedan en la sanidad pública cinco o seis. “¿Por qué? Al haber cada vez menos médicos, hay más demanda de salud de una población envejecida y las condiciones laborales van a peor. Además, en Andalucía las condiciones salariales son de las más bajas, está la sobrecarga de trabajo…. Y esa gente joven no se queda en la pública”.

Con apenas plazas de Atención Primaria saliendo nuevas en la capital como en estas pasadas oposiciones, se da otro problema. “Muchos médicos mayores con 55 o 60 años están en la provincia y se quieren venir a la capital. Pero también tenemos a los MIR que terminan que también se quieren quedar en la capital”.

Salud se guarda el as de disponer de contratos para quedarse en la capital los médicos jóvenes. “Pero son contratos precarios. Y se acaban yendo a la sanidad privada”.

En la provincia, mientras tanto, los pueblos ven cómo se recortan los horarios de atención en sus centros de salud y consultorios, cómo un mismo médico tiene que ir de un municipio a otro y, así, se merma la atención a la vez que los profesionales huyen de esas condiciones.

Los médicos intentan guardar sus destinos con comisiones de servicio y evitar ir a plazas que cubren varios municipios. El déficit de médicos se traslada de manera más palpable así a la provincia. “Si un centro de salud grande en la capital tiene 13 plazas de médicos y no se cubren cinco, pues reparten los pacientes entre el resto. Pero si en un pueblo hay solo un médico y no cubre la plaza, acaban yendo a turno partido a varios pueblos”, pone como ejemplo José Antonio López.

Y es que en la provincia “la situación es que hay muchos médicos mayores, que además tienen sobrecarga de trabajo y están muy cansados, muy desanimados…”.

En conjunto, “el déficit de médicos hace que esta situación vaya cada vez a peor. En la provincia van a aumentar las bajas. Y en la capital, lo van a suplir con enfermeros en la Consulta de Acogida: si llegas a un centro de salud sin cita, te verá un enfermero, no un médico. Y no podrá diagnosticarte”. Es la llamada especialidad en Enfermería Familiar y Comunitaria que ya funciona en algunos centros de salud y se activará más con la falta de médicos, aseguran desde el sindicato.

