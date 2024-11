El 'photocall' itinerante con las letras de Córdoba para el que se busca emplazamiento

El pasado 2 de enero, el Ayuntamiento de Córdoba retiró del entorno de La Calahorra el photocall con las letras de Córdoba. Una de ellas cayó al suelo dado que no aguantó el peso de las personas. Por ello, todas fueron quitadas... Y hasta el día de hoy.

Aquellas estructuras aparecieron en la zona de La Calahorra de la noche a la mañana sin que su propuesta de instalación trascendiera antes a la opinión pública. No obstante, el photocall ya se había instalado previamente en el Parador de la Arruzafa para justificar una subvención otorgada por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y de Empleo de Córdoba (Imdeec) a la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor). Once meses después de la retirada del photocall, la organización afirma a este medio que está a la espera de que el Consistorio le autorice un nuevo emplazamiento.

El presidente de Aehcor, Manuel Fragero, apunta que la asociación no ha pedido un lugar en concreto, sino aquel “que el Ayuntamiento considere más idóneo”. Sobre esta cuestión preguntó en el Pleno del pasado mes de agosto el portavoz socialista municipal Antonio Hurtado, quien ha recibido la respuesta del Imdeec. Este ente municipal le ha asegurado que el cambio de ubicación desde el Parador al entorno de La Calahorra no se comunicó oficialmente y que “a efectos de la subvención no existiría inconveniente en aprobar la modificación de la ubicación a otro lugar público, todo ello previa obtención de las autorizaciones correspondientes”.

Cuando el Consistorio proponga a Aehcor un emplazamiento, será la asociación quien tenga que solicitar todos los permisos oportunos para la colocación del photocall.