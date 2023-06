La pensión media en Córdoba se aproxima a los 1.000 euros

La pensión media en Córdoba está a 5,5 euros de llegar a los 1.000 euros al mes, según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. En concreto, de media, los pensionistas cordobeses cobran 994,65 euros al mes.

En España, la pensión media del sistema asciende a 1.194,9 euros mensuales, 200 euros más que en la provincia de Córdoba. Esta cuantía, comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La pensión media de jubilación del sistema, por su parte, es de 1.374,9 euros. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.532,7 euros al mes, mientras que la más baja la registra el Régimen de Autónomos, de 915,6 euros/mes. En la Minería del Carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.680,7 euros, y es de 1.523,9 euros en el Régimen del Mar. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de mayo de 2023 (último dato) a 1.352,3 euros mensuales.

Por su parte, la pensión media de viudedad es de 851,8 euros al mes. La media de tiempo de resolución de los expedientes en mayo (último dato disponible) ha sido de 10,4 días en el caso de la pensión de jubilación y de 16,4 días en las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

En junio, junto a la nómina ordinaria, se abona a los pensionistas la paga extraordinaria, cuyo importe alcanza este año 11.694,9 millones de euros, un 11% más que en 2022.

Más de 10 millones de pensiones (10.019.750) perciben la paga extra, con una cuantía media de 1.167,2 euros, un 9,9% más que en la misma fecha del año pasado.

La paga extraordinaria se abona al conjunto de las pensiones con la excepción de las derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, en 12 pagas, ya que las extras se prorratean en las mensualidades ordinarias.

