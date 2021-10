Los Patios y Flora disparan la ocupación y los precios en hoteles y pisos turísticos de Córdoba

Córdoba vuelve a vivir este fin de semana un aluvión de turistas. Tras los llenos en hoteles y apartamentos del fin de semana del pasado puente del Pilar, este fin de semana conseguir habitación y cama en la ciudad se ha puesto realmente difícil.

Aunque octubre siempre ha sido temporada alta en Córdoba y los sábados es normal que la ocupación suba, este fin de semana, impulsado por los Patios de Otoño y Flora, ya es complejo encontrar habitación para dormir en la ciudad, que ha visto colas importantes desde la mañana de este viernes.

No obstante, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Félix Serrano, guarda cautela, sobre todo porque la ocupación entre semana está siendo muy baja para ser octubre, y porque "dos días a la semana, a las puertas del fin de la temporada alta, no son suficientes ante un invierno que se prevé muy duro" para el sector y en el que no hay noticia de la vuelta del turismo de touroperación internacional.

De momento, eso sí, hay por delante un fin de semana en el que la ocupación, desde este mismo viernes, ha superado el habitual 70% para situarse en el entorno del 90%, en hoteles, apartamentos y viviendas turísticas de Córdoba.

Para ello basta acudir a buscadores habituales de alojamiento. En Booking, que combina todo tipo de hospedaje, las opciones para alojarse en Córdoba dos personas este fin de semana son muy limitadas. Concretamente, la web arroja 40 opciones, de las que la más barata es una habitación doble en un hotel por 185 euros las dos noches.

Por su parte, la web especializada en vivienda turística AirBnb ofrece 25 oportunidades, de las que la más barata es una habitación con cama doble en un piso turístico por 197 euros las dos noches. Si se prefiere entrar este sábado, las posibilidades aumentan, aunque los precios siguen por encima de los 100 euros la noche.

Aehcor critica la "nula promoción exterior" de Flora y Patios

No obstante, desde Aehcor lamentan que muchos de los clientes que están llegando a los hoteles ni siquiera conocen Flora o no saben que están abiertos los Patios de Córdoba y son los propios hoteleros los que tienen que explicar en qué consisten estas dos fiestas que han coincidido este fin de semana.

Por ello, y ante la baja ocupación que está habiendo entre semana y las previsiones no demasiado halagüeñas para noviembre y diciembre, desde Aehcor insisten al Ayuntamiento, la Junta y la Diputación que destinen sus recursos a promocionar las fiestas y potencialidades de Córdoba en el exterior.

"La promoción exterior está siendo nula y eso explica, en parte, que las previsiones para noviembre ahora mismo estén en el 40%", señalan desde Aehcor.