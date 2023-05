Pastas Gallo, desde Córdoba al quinto puesto de las grandes marcas más consumidas en España

La empresa Pastas Gallo, radicada y con centro de producción en El Carpio (Córdoba), se sitúa en el quinto puesto en la edición de 2023 del Brand Footprint, el ranking de las marcas de Gran Consumo que más veces se compran en España y en el mundo.

Este listado lo lideran Coca-Cola y las españolas ElPozo y Central Lechera Asturiana, que repiten un año más como las marcas más elegidas en España, según la consultora Kantar.

En concreto, este año, el ranking español vuelve a reeditar pódium, que vuelve a estar liderado por Coca-Cola, que obtiene 130,69 millones de contactos con el consumidor o Consumer Reach Points (CRPs), un 18% más que ElPozo, que, de nuevo, ocupa la segunda posición, con 110,8 millones de contactos, convirtiéndose en la marca que entra en más hogares, con un 73,6% de penetración.

En el tercer puesto del ranking se sitúa Central Lechera Asturiana, con 97,99 millones de CRPs, siendo la única marca del 'Top-10' en aumentar el porcentaje de hogares compradores en comparación con el año pasado.

En esta nueva edición del estudio, las primeras 10 marcas del ranking ya vuelven a niveles de penetración prepandemia, a excepción de Asturiana, que crece en número de hogares compradores, y Coca-Cola, que se mantiene respecto a los registros de 2022.

Campofrío, Gallo, Bimbo, Activia, Danone, Pescanova y Don Simón, que se 'cuela' en el puesto 10 tras subir dos plazas respecto a 2022 completan el 'Top 10' de marcas.

Respecto al 'Top 50', cuatro marcas, todas ellas pertenecientes al sector de la alimentación, entran en esta clasificación como son Alpro (43), Grefusa (44), La Casera (48) y Philadephia (50).

Asimismo, siete de cada 10 referencias del 'Top 50' han cambiado su situación en la clasificación, ya que 14 han subido, 17 han bajado y 15 se han mantenido igual.

La consultora ha destacado el desempeño de las marcas de gran consumo que han mostrado una mejor evolución en CRPs en los últimos 12 meses. De este modo, resalta el trabajo de las que más han crecido en cada categoría, como es el caso de Aquarius en la de bebidas, que es la marca del que más crece en CRPs (+10%); Brillante, en alimentación; Scottex, en droguería, que, además, ha subido 33 puestos hasta llegar al número 64; Instituto Español, en perfumería, y Vichy Catalán en fuera del hogar.

Por otro lado, ante la recuperación del consumo fuera del hogar (OOH), que sigue liderando Lay's para la parte de alimentación y Coca-Cola para la de bebidas. La consultora ha observado un gran dinamismo en el sector en el último año, ya que el 95% de las 'Top 20' marcas de bebidas fuera del hogar ha ganado contactos con el consumidor, mientras que en alimentación esta cifra ha sido del 40%.

Respecto al ranking por regiones, Coca-Cola y ElPozo están igualadas en número de comunidades autónomas donde lideran, con seis regiones cada una, seguidas de Campofrío (Castilla y León y País Vasco), Asturiana (Asturias y La Rioja) con dos regiones, y Larsa, que vuelve a ser la única marca regional en poseer una primera posición -Galicia-.

En lo que respecta a la clasificación sectorial, no ha habido variación en el liderazgo versus el año anterior. Así, Fairy sigue a la cabeza en droguería, Colgate en higiene y cuidado personal, Central Lechera Asturiana en lácteos, ElPozo en alimentación, y Coca-Cola en bebidas, mientras que Plátano de Canarias ha liderado el sector de frutas y verduras.

A nivel de empresas fabricantes, Nestlé vuelve a ser el más presente en las cestas españolas de gran consumo, con cuatro de sus marcas entre las 50 primeras, seguido de Coca-Cola, Danone, Mondelez y Sigma Alimentos.

